Attentat à Barcelone : 26 Français blessés, dont 17 gravement

publié le 18/08/2017 à 08:38

Jeudi 17 août dans l'après-midi, une fourgonnette blanche a percuté la foule sur l'avenue emblématique du centre de la ville catalane, La Rambla, faisant 13 morts et plus de 100 blessés.



Vingt-six Français ont été blessés, dont au moins 17 gravement dans cet attentat, selon les informations communiquées par le ministre des Affaires Étrangères Jean-Yves Le Drian et Gérard Collomb. "La France est encore durement frappée avec ces attentats à Barcelone et à Cambrils", a souligné le ministre de l'Intérieur au micro de RTL, ce vendredi 17 août.

Un numéro d'urgence a été mis en place : (00 34) 93.270.30.35. Facebook et Google ont activé le dispositif qui permet aux internautes d'informer leurs proches et de chercher des renseignements sur l'attaque à Barcelone.



Jean-Yves Le Drian se rendra dans la journée à Barcelone "afin de rendre visite aux victimes françaises de cet acte lâche et d'assurer du soutien de la France le peuple et les autorités espagnols", ajoute le communiqué.

Une centaine de blessés de 18 nationalités différentes

Les 13 personnes tuées et la centaine de blessés sont au moins de 18 nationalités différentes, selon les services de protection civile espagnols. Deux suspects ont été interpellés, après avoir pris la fuite, mais le conducteur de la fourgonnette, lui, n'aurait toujours pas été arrêté. Un autre homme a été abattu après avoir forcé un barrage et blessé plusieurs policiers, mais son implication n'est pas encore déterminée. L'attentat a été revendiqué par Daesh quelques heures après l'attaque.



Plus tard dans la nuit, six civils et un policier ont été blessés percutés par une voiture à Cambrils, une station balnéaire située à 120 kilomètres au sud-ouest de Barcelone. Les deux attaques seraient liées selon les autorités espagnoles.