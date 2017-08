publié le 18/08/2017 à 08:26

Comme à Nice le 14 juillet 2016, Barcelone et la station balnéaire de Cambrils ont été frappées de plein fouet par le terrorisme à la voiture bélier jeudi 17 et vendredi 18 août. Pour se prémunir le mieux possible face à ce terrorisme low-cost, l'ancien député des Alpes-Maritimes annonce au micro de RTL qu'il "souhaite organiser au mois de septembre une grande réunion des maires de grandes et moyennes villes européennes, celles qui sont le plus ciblées parce qu'elles représentent des villes touristiques, des villes à forte fréquentation".



Pour le maire de Nice, l'objectif est de renforcer l'implication des élus locaux, ceux qui sont "les premiers confrontés" au terrorisme. "Tous ces débats ne peuvent se faire sans nous", défend l'élu qui se satisfait de la loi antiterrorisme à venir qui prévoit d'introduire plusieurs mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. "C'est une bonne chose", plaide-t-il. "Il était temps de sortir de cet état d'urgence pour qu'enfin nous ayons des lois de la guerre, parce qu'on ne gagne pas la guerre avec les lois de la paix."

Christian Estrosi, qui se désole d'être confronté à "des obstacles" lorsqu'il souhaite "mettre à disposition de l'État et des services de sécurité intérieurs mon réseau de caméras de vidéosurveillance", n'est pas favorable à la remise à plat de l'opération Sentinelle (7.000 à 10.000 militaires répartis sur le territoire), comme le propose l'exécutif. Il préférerait que l'exécutif donne "plus de cohérence dans les services de renseignement".