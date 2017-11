Attentat à New York : "Je me suis dit que c'était Halloween", raconte un témoin

publié le 01/11/2017 à 07:10

New York a plongé dans l'horreur. Mardi 31 octobre, aux alentours de 15 heures (heure locale), un homme au volant d'une camionnette a percuté de nombreux cyclistes et passants faisant huit morts et onze blessés, dans le sud de Manhattan, non loin du World Trade Center.



Présent dans le quartier au moment de l'attaque, un témoin raconte avoir entendu "six tirs". "J'étais en face de mon école, je suis allé voir ce qu'il se passait. Je ne savais pas si c'était des tirs de pistolet ou un feu d'artifice", raconte le jeune homme au micro de RTL. Il poursuit : "Je me suis dit que c'était peut-être une blague pour Halloween".

Il n'en est rien. Des cyclistes et des passants ont été fauchés par un Ouzbek de 29 ans, selon les premières informations des forces de l'ordre. "Quand je suis arrivé, j'ai vu deux corps à terre avec des vélos à côté. C'était comme si un véhicule leur avait roulé dessus ou les avait percutés", explique-t-il assurant avoir été particulièrement "inquiet" au moment des faits. "On ne s'attendait pas à ce que des choses comme cela arrive ici", conclut-il alors que New York n'avait plus connu d'attentat meurtrier sur son sol depuis 2001.