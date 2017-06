Attentat à Londres : qui sont les victimes françaises ?

Disparu français et victimes françaises Londres

et Clémence Bauduin

publié le 05/06/2017 à 15:54

Le commando terroriste qui a sévi le 3 juin au soir à Londres a fait 7 morts et une cinquantaine de blessés. Parmi ces victimes figurent huit Français : l'un est décédé dans l'attaque, et sept autres sont hospitalisés, dont quatre dans un état grave. Deux jours après le drame, un autre Français est toujours porté disparu.



Xavier, la trentaine, marchait sur le London Bridge, main dans la main avec sa compagne, quand ils ont vu la camionnette arriver. La jeune femme a été percutée, elle est toujours hospitalisée dans un état grave, mais son conjoint reste introuvable. Xavier a-t-il sauté dans la Tamise, le fleuve qui passe sous le London Bridge, pour s'échapper ? Son corps n'a pas été retrouvé et il n'a donné aucun signe de vie depuis l'attaque. Ses proches multiplient les avis de recherche sur les réseaux sociaux dans l'espoir de retrouver sa trace.

Sept blessés français sont toujours hospitalisés dont quatre dans un état grave. Une jeune fille poignardée au cou et au dos par l'un des terroristes doit se faire réopérer ce 5 juin. Une autre femme est touchée aux jambes, elle a été percutée par la camionnette sur le London Bridge.