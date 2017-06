Attentat à Londres : un Français disparu aurait sauté dans la Tamise

publié le 05/06/2017 à 09:40

Un Français a été tué lors de l'attentat qui a fait 7 morts samedi 3 juin à Londres. Sept autres de nos ressortissants ont été blessés, dont quatre sont dans un état grave, comme l'a confirmé dimanche 4 juin le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Un autre Français, qui travaillerait dans la capitale britannique, est également porté disparu.



Interrogé sur Europe 1, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a confirmé qu'il y a avait "effectivement un personne disparue, dont on pense qu'elle aurait peut-être sauté dans la Tamise, mais pour l'instant nous n'avons retrouvé ni son corps, ni aucun signe de vie". Plusieurs témoins de l'attaque du London Bridge avaient raconté aux médias britanniques avoir vu de nombreuses personnes fuir et certaines se jeter dans le fleuve pour échapper aux terroristes.

L'attentat a été revendiqué dimanche 4 juin par Daesh, alors que la police britannique continue ses perquisitions et multiplie les interpellations, notamment à Barking, dans l'est de Londres. Le 22 mars, à Londres, un homme avait aussi foncé sur la foule sur le pont de Westminster, tuant quatre personnes avant de poignarder à mort un policier. L'assaillant, un Britannique converti à l'islam, avait été tué.