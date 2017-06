Attentat à Londres : un deuxième Français porté disparu

Des agents de police et des membres des services d'urgence assistent une personne blessée à Londres samedi 3 juin

et Clémence Bauduin

publié le 05/06/2017 à 16:32

L'attentat perpétré à Londres au soir du 3 juin a fait sept morts, de nombreux blessés mais aussi des disparus. Deux Français n'ont pas donné signe de vie depuis l'attaque. Si les avis de recherches se sont multipliés sur les réseaux sociaux pour retrouver le premier, la disparition du second a été portée plus récemment à la connaissance des Londoniens, qui ont pu découvrir dans la rue des annonces dévoilant une photo de Sébastien, 36 ans.



Selon ses proches qui ont multiplié les avis de recherche, ce dernier n'a pas donné signe de vie depuis l'attaque sur le London Bridge. Cuisinier à proximité du pont, Sébastien se trouvait dans un bar non loin de son lieu de travail au moment de l'attaque.

Les proches de Sebastien collent des avis de recherche au London Bridge #londres pic.twitter.com/qzI5IWYhMX — emilie_baujard (@emilie_baujard) 5 juin 2017

L'autre disparu, Xavier, se trouvait sur le London Bridge avec sa compagne lorsqu'une camionnette leur a foncé dessus. La jeune femme est hospitalisée dans un état grave. Elle fait partie des quatre blessés grave sur les sept Français hospitalisés. Un autre Français est décédé dans l'attaque.