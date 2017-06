publié le 05/06/2017 à 22:26

L'attentat perpétré à Londres par trois hommes le 3 juin a fait 7 victimes et 48 blessés. Un Français figure parmi les victimes de l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Huit ressortissants sont toujours hospitalisés, dont quatre dans un état grave. Les autorités françaises sont également sans nouvelle de deux compatriotes, disparus depuis samedi soir.



Le premier se prénomme Sébastien. Cet homme de 36 ans se trouvait à Borough Market quand les trois terroristes ont poignardé les passants au hasard. Le second, Xavier, 46 ans était sur le London Bridge avec sa petite amie quand le van des terroristes a foncé dans la foule. Si sa compagne est actuellement hospitalisée, ses proches, dont sa fille Noémie, n'ont plus aucune nouvelles de Xavier depuis cette soirée.

"Il m'a prévenu par téléphone qu'il partait à Londres avec sa copine pour un week-end en amoureux", se rappelle Noémie. Elle explique que son petit frère était au téléphone avec leur père quand "il a entendu quelqu'un crier derrière". Le téléphone de Xavier s'est alors éteint, le petit frère de Noémie a tenté de rappeler son père, sans succès. "Depuis aucune nouvelles".



"C'est la sœur de sa copine qui m'a rappelé pour me dire qu'ils étaient sur les lieux de l'attentat. Sa copine, Christine, est hospitalisée. Elle a le bassin fracturé et quant à mon père, on ne sait pas où il se trouve", confie Noémie, qui malgré la situation garde la tête froide. "Je suis obligée de rester calme, de relativiser puisque je suis avec mon frère."



Elle regrette le manque de communication des autorités britanniques. "Il se trouve que les autorités à Londres ne donnent pas beaucoup d'informations. Ils veulent tout garder pour eux, donc nous, on est un peu dans le flou. Donc, on compte sur les médias, les réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'info. J'aimerais simplement avoir des nouvelles, le plus rapidement possible, parce que ça fait un peu plus de 48 heures qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Ça devient inquiétant".