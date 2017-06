publié le 04/06/2017 à 10:26

Londres, une nouvelle fois cible du terrorisme. Pour la troisième fois en moins de trois mois, le Royaume-Uni se réveille endeuillé ce dimanche 4 juin. Peu après 23 heures, une double attaque a été perpétrée dans la capitale britannique faisant 6 morts et 48 blessés. Parmi les blessés, quatre Français sont recensés à l'heure actuelle, selon un bilan provisoire annoncé par Jean-Yves Le Drian sur Franceinfo. L'un d'eux est à l'heure actuelle dans un état préoccupant.



>> Suivez toutes les dernières informations en direct

Auparavant, le porte-parole du gouvernement avait avancé un bilan de deux Français blessés, dont un grièvement. Au micro de RTL, Christophe Castaner a ainsi évoqué une "nouvelle attaque insupportable pour nos démocraties" : "Les autorités ministérielles britanniques sont à l'heure côté, nos services consulaires sont mobilisés pour faire le lien avec les familles et les proches (...) On peut faire confiance aux autorités médicales du Royaume-Uni pour accompagnement au mieux nos ressortissants ainsi que tous les autres blessés".

La section antiterroriste du parquet de Paris a ouvert une enquête, a annoncé dimanche le parquet de Paris. Les investigations ont été confiées à la Sous-direction antiterroriste (Sdat) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI). Une enquête similaire avait été ouverte au lendemain de l'attentat du 22 mars devant le Parlement de Londres.





Les trois assaillants, qui ont été abattu par les forces de l'ordre, ont foncé dans la foule sur le London Bridge à bord d'une camionnette avant de poursuivre leur route vers le quartier de Borough Market et d'attaquer des passants au couteau.