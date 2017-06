publié le 04/06/2017 à 09:53

Pour la troisième fois en moins de trois mois, le Royaume-Uni a été frappé par des actes terroristes. Samedi 3 juin, le cœur de Londres a été la cible d'une double attaque. Peu après 23 heures, trois assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge avant d'attaquer des passants au couteau dans le quartier de Borough Market.



Au total, six personnes ont été tuées et 48 autres ont été blessées. Parmi les blessés se trouvent deux ressortissants français, dont un dans un état grave. Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, a refusé de donner davantage d'informations sur l'état des deux Français : "Je ne suis pas médecin, je ne vais pas me prononcer sur cela, mais un est dans un état préoccupant", a-t-il réagi au micro de RTL. Avant de poursuivre : "Les autorités ministérielles britanniques sont à l'heure côté, nos services consulaires sont mobilisés pour faire le lien avec les familles et les proches".

Celui qui est également secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement a témoigné de son soutien "aux familles des victimes". "On peut faire confiance aux autorités médicales du Royaume-Uni pour accompagnement au mieux nos ressortissants ainsi que tous les autres blessés", a-t-il déclaré évoquant "une nouvelle attaque insupportable contre nos démocraties".



Pour Christophe Castaner, il est important que "l'on se tienne la main". "Il faut être mobilisé sur la lutte contre le terrorisme mais aussi pour la sécurité de nos ressortissants français", a-t-il lancé alors que les Français de l'étranger sont appelés à voter pour le premier tour des élections législatives ce dimanche 4 juin. Pour cela, la sécurité a été renforcée.