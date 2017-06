publié le 04/06/2017 à 11:48

L'attaque à Londres a fait sept victimes, selon le dernier bilan. Elle s'est déroulée en deux temps, samedi 4 juin : une camionnette a d'abord fauché des piétons sur le London Bridge, puis les assaillants ont agressé des passants au couteau dans le quartier festif de Borough Market. Nigel, présent sur place témoigne pour RTL.



"Nous étions dans un restaurant, j'ai vu des gens courir dans les rues, tout bousculer. J'étais en train de fumer dehors et j'ai compris que ce n'était pas juste un mouvement de panique. On voyait clairement qu'ils étaient trois, ils avaient des couteaux et on aurait dit des ceintures d'explosifs. Ils ont essayé de poignarder des gens", détaille Nigel, qui a assisté à l'attaque.

Il aide alors le manager du restaurant à baisser les rideaux. "La police est arrivée et a tué un des assaillants à côté de moi. Puis les deux autres. J'ai le sang du terroriste sur ma chemise", ajoute-t-il.