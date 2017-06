publié le 04/06/2017 à 06:25

Le samedi soir des Londoniens a basculé dans l'horreur. Aux alentours de 22 heures le 3 juin, une camionnette s'est déportée sur le célèbre London Bridge et a renversé délibérément plusieurs personnes à plus de 70 km/h. Dans la foulée de cette première attaque, les assaillants se sont rendus Borough Market pour blesser des passants à l'arme blanche.



Un premier bilan de la police fait état de six personnes tuées et trente autres hospitalisées. À peine dix minutes après les premiers signalements, trois assaillants ont été abattus. Les autorités ont précisé que "les suspects portaient ce qui ressemblait à des vestes explosives mais qui se sont avérées être des faux". Cette attaque, qui n'a pour l'heure pas été revendiquée, est la troisième qui touche le sol britannique en trois mois.