publié le 04/06/2017 à 07:25

C'est désormais un réflexe pour Facebook. Dans la nuit de samedi 3 à dimanche 4 juin, le réseau social américain a activé son "Safety Check" après la double attaque terroriste à Londres. Pour la troisième fois en moins de trois mois, le Royaume-Uni a été la cible du terrorisme.



Trois assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge avant d'attaquer des passants au couteau, faisant six morts, avant d'être abattus par la police. Plus de 30 blessés ont en outre été hospitalisés dans 5 établissements différents, ont annoncé les services ambulanciers, qui ont soigné des blessés plus légers sur place.

>> Suivez toutes les informations sur Londres en direct



Le Safety Check de Facebook permet aux internautes d'avertir leurs amis qu'ils sont bien en sécurité. Les utilisateurs peuvent déclarer leur situation via le site Internet ou via l'application, qui leur envoie une notification s'ils se trouvent dans la zone concernée. Les amis d'une personne peuvent également signaler que cette dernière se trouve bien en sécurité, si elle n'est pas en mesure de prévenir son entourage.



Auparavant destiné aux catastrophes naturelles, le Safety Check est désormais également utilisé en cas d'attaque de masse contre des personnes. Il avait été déclenché pour la première fois dans cette configuration lors des attentats du 13 novembre à Paris. Depuis, cet outil a notamment été actionné lors des attaques terroristes de Lahore, Bruxelles, Orlando, Nice ou encore Berlin.