publié le 04/06/2017 à 10:04

En moins de trois mois, le Royaume-Uni vient de subir sa troisième attaque, samedi 3 juin. Deux attaques ont ensanglanté Londres, faisant pour l'instant six morts. Le pays est devenu une cible privilégiée du terrorisme, comme la France.





Et pour les mêmes raisons. C'est une grande démocratie qui plus est en pleine campagne électorale. Les Britanniques votent pour des législatives anticipées jeudi 8 juin. C'est un des plus proches alliés des États-Unis, qui a fait ou fait encore partie de toutes les coalitions internationales, en Afghanistan, en Irak, en Syrie.

Il est un des membres importants de la coalition internationale qui combat Daesh. C'est donc une cible avec des centaines de jihadistes britanniques qui ont rejoint Daesh. C'est un pays particulièrement visé par la propagande des islamistes. Ils appellent régulièrement à le frapper parce que, pour eux, il mène des croisades contre les musulmans et que d'une façon générale, les pays européens sont plus faciles à atteindre que l'Amérique, plus proches du théâtre des opérations terroristes en Syrie et en Irak.



Le Royaume-Uni a une autre particularité, c'est le côté cosmopolite de ses villes. Le but des jihadistes est de monter les communautés les unes contre les autres en espérant qu'elles mènent des actions anti-islam qui pourraient pousser certains musulmans à les rejoindre et à gonfler ainsi leurs rangs.