publié le 09/04/2018 à 12:03

Une visite pour rapprocher la France de l'Arabie saoudite ? Emmanuel Macron a invité dimanche 8 avril le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, surnommé "MBS", pour un dîner privé en tête-à-tête au musée du Louvre, a annoncé l'Élysée. Ce dîner, qui n'avait pas été annoncé au préalable, a été organisé au premier jour du séjour en France du prince, dont la partie officielle démarre ce lundi.



Le Louvre, "haut lieu du patrimoine culturel français", explique la présidence de la République, a été choisi pour cette rencontre à l'occasion du lancement de l'exposition Delacroix, "peintre connu notamment pour son célèbre tableau La liberté guidant le peuple", une femme aux seins nus brandissant un drapeau, déjà choisie dans le passé pour symboliser la démocratie.

Les deux dirigeants "ont pu dans ce cadre privé, anticiper sur les sujets d'intérêt commun, avant les entretiens officiels de mardi", a souligné l'Élysée sans donner davantage de détails. Emmanuel Macron aime honorer certains hôtes de marque en les invitant dans des lieux historiques. Cela avait été le cas pour Vladimir Poutine à Versailles, et Donald Trump aux Invalides et ainsi qu'à la Tour Eiffel.

Nouer des liens entre les deux dirigeants

Ce dîner privé fournit à Emmanuel Macron l'occasion de nouer des relations personnelles avec le nouvel homme fort du Moyen-Orient, qu'il avait déjà rencontré à l'aéroport de Ryad cet automne lors d'une visite impromptue du président français, en pleine crise liée au départ à Ryad du Premier ministre libanais Saad Hariri.



À l'occasion de sa courte visite officielle, MBS doit notamment déjeuner lundi avec le Premier ministre Édouard Philippe et rencontrer la ministre des Armées Florence Parly. Il s'entretiendra mardi à l'Élysée avec Emmanuel Macron, avant une déclaration conjointe à la presse et un dîner officiel au Palais. En revanche sa visite, initialement prévue lundi matin, de l'incubateur de start-up Station F a été annulée dimanche.



Après trois semaines de tournée aux États-Unis, MBS est arrivé en France dimanche matin pour un séjour de trois jours en France afin de vanter ses réformes et resserrer les liens avec Paris. Emmanuel Macron souhaite établir, selon l'Élysée, une "nouvelle coopération" avec le royaume pétrolier, qui devrait entrer dans une nouvelle phase sociale et économique avec l'arrivée au pouvoir de ce prince réformateur de 32 ans.

Une visite sur fond de tensions au Moyen-Orient

Les deux pays ont pour l'instant des relations compliquées, alors que l'Arabie saoudite est largement impliquée dans les nombreuses crises qui secouent le Proche-Orient. Parmi les sujets de désaccords figure en particulier la position d'équilibre que Paris veut maintenir avec l'Iran, ennemi de Ryad.



Plus d'une douzaine de protocoles d'accord dans les domaines du tourisme, de l'énergie et des transports doivent être signés durant cette visite, selon une source proche de la délégation saoudienne, mais pas de gros contrats. Au cours de la visite sera aussi signé un accord de coopération entre la Fondation saoudienne MiSK et le Musée du Louvre, précise l'Élysée.