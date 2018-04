publié le 09/04/2018 à 10:49

"Commencez à vous habituer" aux femmes qui prennent la parole au nom de la délégation saoudienne, prévient Hoda Al-Helaissi au micro de RTL. "La femme saoudienne est très forte. Elle a une voix, un visage et je crois que vous allez voir beaucoup de choses qui vont sortir de l'Arabie saoudite en tant que femme", assure encore l'universitaire saoudienne et membre de l'Assemblée Consultative de la Choura, l'organisme officiel qui soumet des propositions de lois au roi et à son cabinet.



Celle qui accompagne le prince Mohammed Ben Salmane pour sa visite officielle en France, ce lundi 9 et mardi 10 avril assure que "la femme a commencé à évoluer depuis bien longtemps" dans le pays. "La seule différence c'est qu'aujourd'hui, elle est dans la presse, elle est visible", ajoute Hoda Al-Helaissi.

"Pendant ma génération, ce n'était pas si facile mais cela ne voulait pas dire que nous ne travaillions pas dessus" confie encore l'universitaire qui témoigne alors de l'ambition des filles dans son pays. "Elles sont très fortes et veulent une carrière".

Mondialiser l'Arabie saoudite

Aujourd'hui en effet, "les jeunes qui reviennent de l'étranger ne veulent plus vivre comme leurs parents et leurs grands-parents", explique Hoda Al-Helaissi qui accompagne le prince Mohammed Ben Salmane dont l'objectif est de mondialiser ce "pays traditionnel".



Ces changements ne sont pas applaudis de tous et de toutes. Mais ils sont nécessaires selon celle qui porte la parole du prince.