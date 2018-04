publié le 03/04/2018 à 16:46

"Je crois que chaque peuple, où que ce soit, a le droit de vivre dans sa nation pacifique. Je crois que les Palestiniens et les Israéliens ont le droit d'avoir leur propre terre", a déclaré Mohammed ben Salmane dans les colonnes de la revue américaine The Atlantic, publiée lundi 2 mars.



Le jeune prince de 32 ans explique dans l'interview que les seules "inquiétudes religieuses" des Saoudiens concernent le sort de l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est, actuellement annexée par Israël, qui est le troisième lieu saint de l'islam, et "les droits des Palestiniens". "Notre pays n'a pas de problèmes avec les Juifs", insiste celui qui affiche un visage de modernisateur.

Depuis sa désignation au rang d'héritier du royaume d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane a multiplié les réformes. "MBS", comme il est surnommé, a entrepris une purge sans précédent parmi les élites saoudiennes dans le cadre d'une opération anti-corruption. Suite à ça, des critiques avaient été formulées à son encontre, accusant le prince de vouloir asseoir son autorité et son emprise politique.

Un "progressisme" aux multiples visages ?

Mohammed ben Salmane est également à l'origine de plusieurs avancées pour les droits des femmes dans son pays. À compter du mois de juin, les Saoudiennes seront autorisées à conduire, à assister à des matches de football et à accéder à certains emplois. Malgré ces quelques changements, les femmes restent toujours soumises aux hommes selon un système de tutelle pour effectuer de nombreuses démarches.



En dépit des déclarations de Mohammed ben Salmane favorables à l'État d'Israël dans The Atlantic, le royaume wahhabite ne reconnaît pas l'existence de l'État hébreu. Néanmoins, l'Arabie saoudite semble se rapprocher de plus en plus d'Israël, notamment face à l'ennemi commun régional, incarné par l'Iran chiite. Récemment, Benjamin Nétanyahou, le Premier ministre israélien, a désigné Israël comme étant "l'indispensable allié" des pays arabes opposés à Téhéran.