En 2007 dans "I'm not there", elle est la seule actrice à interpréter le chanteur Bob Dylan aux côtés de cinq autres acteurs comme Richard Gere ou Christian Bale

...et en 2007 dans "Elizabeth: The Golden Age" (toujours réalisé par Shekhar Kapur), où elle sera une nouvelle fois nommée aux Oscars

publié le 04/01/2018 à 17:27

Cate Blanchett sera la prochaine présidente du Festival de Cannes. La 71ème édition fait le choix d'une féministe et brillante comédienne dans une période où le monde du cinéma se reconstruit sur des bases plus saines après l'onde de choc Weinstein. Elle n'est pas la première actrice à recevoir de tels honneurs du prestigieux festival de cinéma.



Avant elle, Olivia de Havilland (1965), Sophia Loren (19696), Ingrid Bergman (1973), Jeanne Moreau (1975 et 1995), Isabelle Adjani (1997) et Isabelle Huppert (2009) ont dirigé le jury cannois. Jane Campion reste la seule réalisatrice a avoir obtenu cette position dans l'histoire de Cannes en 2014.

Beaucoup associent le visage de Cate Blanchett, ses cheveux blonds, sa peau laiteuse et son allure altière à Galadriel - la reine des elfes des trilogies de Peter Jackson Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit, des films parmi les plus populaires de l'histoire du cinéma -.

Cate Blanchett est une actrice exigeante qui a débuté au théâtre, ce qui ne l'empêche pas d'exporter ses talents dans des films à très gros budgets comme Indiana Jones ou très récemment dans Thor: Ragnarok où elle incarnait - qui d'autre ? - la déesse de la Mort.

Un palmarès incontestable

D'autres ont en mémoire la Cate Blanchett des grands rôles et des statuettes dorées. À deux reprises elle a obtenu un Oscar : celui du second rôle féminin en 2005 pour son rôle de Katharine Hepburn dans Aviator de Martin Scorsese, et l'Oscar de la meilleure actrice en 2014 dans Blue Jasmine de Woody Allen.



Des récompenses bien méritées après deux performances remarquables et remarquées dans le rôle de la Reine Vierge, Elizabeth Ière, dans les deux films de Shekhar Kapur en 1998 et 2007. Deux rôles qui lui ont valu des nominations. Elle compte aussi des BAFTA, Critic's Choice Awards, Golden Globes et une Coupe Volpi dans son palmarès.



En 2018, on retrouvera l'actrice australienne dans Bernadette a disparu, Ocean's Eight et on l'entendra même faire la voix du serpent manipulateur Kaa dans Mowgli d'Andy Serkis.