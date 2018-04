publié le 11/04/2018 à 14:40

Le Festival de Cannes a une nouvelle fois choisi une scène culte du cinéma français pour illustrer la célèbre compétition. Après une affiche avec une Claudia Cardinale virevoltante - et retouchée - en 2017, ce sommet du septième art a choisi pour sa 71ème édition de mettre à l'honneur un baiser tiré de Pierrot le fou, grand classique de Jean-Luc Godard, avec Jean-Paul Belmondo et Anna Karina.





"L'affiche du Festival de Cannes 2018, c'est une femme et un homme qui s'embrassent", a indiqué le festival dans un communiqué ce mercredi 11 avril 2018. Sur la photo aux tons bleu et jaune, Jean-Paul Belmondo et Anna Karina, chacun au volant d'une voiture, se penchent pour échanger un baiser. Une belle image tirée du film culte de la Nouvelle vague réalisé en 1965 par Godard, cinéaste récompensé en 2014 à Cannes avec un Prix du Jury partagé avec Xavier Dolan.

L'affiche officielle du 71ème Festival de Cannes Crédit : Festival de Cannes

Le Festival de Cannes ouvrira ses portes le 8 mai, avec l'acteur et réalisateur Édouard Baer en maître de cérémonie et l'actrice australienne Cate Blanchett en présidente du Jury. La sélection de films sera annoncée jeudi 12 avril lors d'une conférence de presse, à Paris.

En 2017, l'affiche retenue, nimbée de rouge, où Claudia Cardinale apparaissait amincie lors d'un pas de danse sur les toits de Rome, avait suscité des critiques. L'actrice, y voyant une "fausse polémique", avait toutefois souligné que, cette image, "au-delà de me représenter, représente une danse, un envol".