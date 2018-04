publié le 08/04/2018 à 10:58

Certaines écoles proposent des sorties dans les magasins Apple. Je croyais que l'école servait à trouver un job, pas Steve Jobs. Apple c'est le logo à la pomme. C'est suspect, n'oubliez pas que dans toutes les histoires où on vous incite à consommer une pomme, ça se termine mal. La preuve, Adam & Eve, Blanche-Neige, Jacques Chirac. On est carrément sur de la publicité déguisée, c'est malhonnête, c'est comme si moi j'annonçais ni vu ni connu que je serai de retour sur Canal + en juin, dans mes chroniques ça ne se fait pas.



Le gouvernement vient de faire mentionner dans les carnets de santé qu'il faut éloigner les enfants des écrans. Dans la catégorie incohérence, on est à égalité avec la fois où Élie Semoun a sorti un album de Bossa Nova. Ce sont des écoles publiques qui proposent ces sorties. Du coup je me suis renseigné pour mettre ma fille dans une école Montessori. Mais ça coûte 700 euros par mois. Je veux bien mais pour ce prix-là, je veux qu'en rentrant elle sache réparer le lave-vaisselle tout en apportant un début de solution au conflit israélo-palestinien.