publié le 21/04/2018 à 10:05

Cela fait un mois aujourd'hui que nous sommes au prinemps et comme l'a dit Nicolas Hulot, il y a moins d'oiseaux. Pour les jeunes qui nous écoutent, les oiseaux ce sont ces animaux qui volent partout autour de nous et qui ne sont pas de Pokémon. J'ai appris à ma grande surprise que la majorité des chants d'oiseaux que l'on entend ne correspondent pas à des chants d'amour mais à des insultes motivées par des guerres de territoire.



En fait, c'est du harcèlement de rue, #BalanceTon Rossignol. Vous ne regarderez plus Blanche Neige de la même façon. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut se sentir concerné par leur disparition. Tout cette faune, c'est du grand spectacle vivant. D'ailleurs je me suis toujours demandée pourquoi on disait spectacle vivant. Ah bon parce qu'il y a des spectacles morts ? Et puis je suis allée au concert de Raphaël.

Il faut donc faire attention à ne plus polluer, penser à vivre autrement. Comme dit Marc Lévy, "consommer mieux, ça se décide". Ah non ça c'est pas Marc Lévy c'est "marque repère". C'est par de petits gestes qu'on sauvera la planète. Moi par exemple, j'ai mis un compost au fond de mon jardin car j'ai la chance d'avoir une maison. À force d'avoir économisé durement, j'ai hérité de ma grand-mère.

La dernière fois que la France a gagné remonte au XVIIIe siècle

Le printemps, c'est donc la saison idéale pour se préoccuper du vivant mais aussi des siens. Le 27 mai, ce sera la Fête des Mères, le 17 juin celle des Pères. C'est la période de l'année où l'on se rappelle que la famille c'est sacré. Ça arrive un peu trop tard pour Laeticia Hallyday, c'est dommage.



Au printemps, on fraternise avec d'autres pays à l'occasion de l'Eurovision. L'Eurovision, pour l'Europe c'est un peu la Fête des voisins. Sauf que pour la fête des voisins chacune amène sa quiche, là il est question de musique donc c'est plutôt chacun amène sa soupe. Mais j'ai toujours un petit faible pour le chanteurs scandinaves.



C'est comme les meubles Ikea, ils ont des noms imprononçables mais je les voudrais bien pour chez moi. Cette année encore, la soirée sera commentée par notre ami Stéphane Bern. Au début je comprenais pas normalement sa spécialité c'est Louis XIV. Pourquoi il comment de l'Eurovision ? Parce que la dernière fois que la France a gagné, ça remonte au XVIIIe siècle.