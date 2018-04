publié le 18/04/2018 à 12:25

Un jury composé de cinq femmes et de quatre hommes. Le Festival de Cannes progresse un peu plus dans sa représentation des femmes. L'actrice et réalisatrice américaine Kristen Stewart, la Française Léa Seydoux, la scénariste américaine Ava DuVernay et la chanteuse burundaise Khadja Nin auront la lourde de tâche de départager les films de la sélection de cette 71ème édition du prestigieux festival aux côtés de la présidente "engagée" australienne Cate Blanchett.



L'année dernière, Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, son délégué général, avaient insisté sur la féminisation de la 70ème édition. Le nombre de réalisatrices représentées à Cannes augmente d'année en année, avaient-ils souligné. Elles étaient douze en 2017 (24% des cinéastes). "C'était neuf l'an dernier, six il y a 2 ans, etc. etc.".

En 2018, 11 réalisatrices (25% des cinéastes) ont été sélectionnées par les instances du Festival dont trois pour la prestigieuse Sélection Officielle : Nadine Labaki, Alice Rohrwacher et Eva Husson.

Vers une Palme d'Or féminine ?

Le palmarès du jury sera dévoilé le 19 mai prochain. Des vétérans du festival comme le Franco-Suisse Jean-Luc Godard et l'Américain Spike Lee, seront en compétition face à des cinéastes plus confidentiels comme l'Iranien Jafar Panahi et le Russe Kirill Serebrennikov.



Si le Festival de Cannes progresse dans sa représentation des femmes derrière la caméra comme dans les sièges occupés par les membres du jury, les réalisatrices risquent d'être toujours pénalisées par l'écrasante majorité des hommes. Leur avènement se tiendra peut-être dans la sélection Un Certain Regard ou pour le Prix de la Caméra d'Or, remporté l'année dernière par Jeune femme, réalisé par Léonor Serraille.