Christine Berrou : "On ne touche pas à Anne de Bretagne"

publié le 15/04/2018 à 10:39

Suite au vol du reliquaire d'Anne de Bretagne samedi 14 avril à Nantes, je suis colère. On ne touche pas Anne de Bretagne qui est le symbole de l'union et de la paix entre le Royaume de France et le Duché de Bretagne. Aujourd'hui l'équivalent c'est Nolwenn Leroy.



Née en 1497, Anne de Bretagne devient reine à 12 ans et entre en conflit avec le roi de France. Alors qu'à 12 ans, on est surtout censé être en conflit avec ses problèmes de peau. Suite au décès de son premier mari, Charles VIII, dont le nom indique moins sa place dans la lignée des Charles que son QI, elle est contrainte d'épouser Louis XII. Lui-même déjà marié à Louise la Boiteuse, ce laisse à penser que leur séparation ne sera pas un grand regret.

Anne de Bretagne a beaucoup fait pour les arts. Wikipédia indique qu'elle possédait une bibliothèque de, tenez-vous bien, 50 livres. On n'appelait plus ça une bibliothèque mais la Fnac. C'était une grande dame. Sa devise ? "Plutôt la mort que la souillure". Ça change de certaines femmes d'aujourd'hui pour qui ce serait "je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux pointes sèches".