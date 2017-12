Christine Berrou : "Meghan Markle va devoir apprendre les codes de la bienséance"

publié le 02/12/2017 à 11:09

L'info des deux derniers jours, d'après le fil d'actualités de BFM TV, est la neige : j'ai une pensée émue pour tous les journalistes qui, après cinq ans d'étude, finissent avec une chapka sur la tête au bord d'une autoroute pour commenter la taille des flocons et la marque des pneus neige.



Je n'ai pas acheté de calendrier de l'Avent, je me suis dit que si je voulais une surprise par jour je n'avais qu'à suivre Donald Trump sur Twitter. Par contre j'ai commencé mes achats de Noël. Une astuce pour vous, j'ai lu que les jeux de société avaient toujours la cote. En même temps, vu la conjoncture actuelle, les jeux de société sont pour certains français la seule façon d'obtenir la bonne paye.

L'autre actualité de la semaine concerne les fiançailles du prince Harry. Il a déclaré avoir fait sa demande en mariage devant un poulet rôti, c'est quand même le comble pour un rosbif. Sa fiancée Meghan Markle va maintenant devoir apprendre tous les codes de la bienséance et de la diplomatie. Elle aurait dû se fiancer avec un footballeur, là elle aurait juste eu à apprendre les codes de la carte bleue.

Le prince Harry aurait pu se fiancer directement avec Anne Sinclair





Elle va devoir moins se maquiller, mettre des jupes plus longues et ne plus prendre de poses aguicheuses. Quand t'es une femme, tout ce qu'il faut faire pour épouser un prince c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour travailler chez NRJ12. Elle devra aussi se tenir droite, avoir toujours un brushing et sourire même quand elle s'ennuie. Pour faire plus simple, il aurait pu directement se fiancer avec Anne Sinclair, tout le boulot était déjà fait.



Mais heureusement que les anglais sont là quand même, car dans l'actualité française on avait cette semaine un Brestois unijambiste arrêté parce qu'il conduisait avec un balai. Outre-manche, un homme qui conduit un balai s'appelle Harry Potter et vend 450 millions de livres dans le monde.



Thomas Pesquet vient de devenir la nouvelle égérie du Futuroscope. Dans un film en 3D, on pourra voir, comme l'astronaute, la Terre du dessus. Thomas Pesquet au Futuroscope c'est comme Buzz l'Eclair à Disneyland, mais version Télérama ! En tout cas bravo Thomas Pesquet pour ce film au Futuroscope, c'est quand même le comble, pour un astronaute, de devenir une attraction terrestre.