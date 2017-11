Crédit : iStock / Getty Images Plus

publié le 18/11/2017 à 07:16

Un calendrier de l'Avent qui double les plaisirs. Fini le traditionnel décompte aux chocolats. Cette année, c'est le moment ou jamais d'investir dans un échéancier ludique et surtout... orgasmique.



Sobrement intitulé "Calendrier Sexy Beer", ce objet de tradition détourné par la marque Une petite mousse et Marc Dorcel vous fera découvrir du 1er au 24 décembre prochain 20 bières artisanales et 4 modèles de sextoys.

Si vos connaissances sur ces deux sujets très différents restent limitées, pas de panique, un livret de dégustation vous permettra de ne pas passez à côté des mousses à découvrir tout au long du mois de décembre. Grâce à elles, vous voyagerez en France mais aussi à l'étranger puisque 7 échantillons de bières proviennent d'autres pays. En vous souhaitant de bons moments de plaisirs... en solo ou à deux !

Un calendrier qui double les plaisirs Crédit : Une petite mousse

"Calendrier Sexy Beer", à partir de 99 euros sur le site Une petite mousse.