publié le 30/11/2017 à 17:33

Avant d'intégrer définitivement la famille royale au printemps 2018, Meghan Markle devra abandonner sa religion pour prendre celle de son mari. Elle intégrera l'Église d'Angleterre et y sera confirmée avant son mariage avec le prince Harry. Cela signifie un baptême et une confirmation dans la foi par l'Église anglicane. Il faut dire que la grand-mère du prince Harry, Elizabeth II, est à la tête de l'Église anglicane.



Cette Église a été créée en 1534 par l'Acte de Suprématie d'Henri VIII. Ce dernier a rompu les liens avec Rome et la papauté afin, notamment, de divorcer de Catherine d'Aragon pour épouser en deuxième noce Anne Boleyn. Ce schisme, adapté à la télévision dans la célèbre série The Tudors, a été un mouvement d'indépendance politique mais aussi une fusion religieuse. Les anglicans intègrent en effet des concepts tirés du protestantisme sans rejeter toute la doctrine catholique.

Meghan Markle a un parcours de vie est jalonnées par différentes rencontres et influences religieuses. Elle se revendique chrétienne et plutôt protestante, elle a étudié dans un lycée catholique et son premier mariage s'est déroulé selon les rites juifs, religion de son mari de l’époque. Elle n'aura sans doute pas de difficulté à s'adapter à cette nouvelle religion tant elle est proche dans ses fondements des cultes que Meghan Markle a déjà pratiqués.