Christine Berrou - Alain Juppé : "On attendait le Beaujolais nouveau, on a eu l'ancien Bordelais"

publié le 19/11/2017 à 10:55

La COP23 était organisée par les îles Fidji, mais avait lieu... en Allemagne. C'est comme si tu disais "Georges Clooney vous invite en week-end, chez Jean-Sébastien Petitdemange". Donc là, première interrogation : peut-on faire confiance pour sauver la planète à des gens qui ont le même sens logique que Jean-Claude Van Damme ? Et juste quand on commençait la COP, on apprenait que les émissions de CO2 étaient reparties à la hausse. C'est un peu comme si on apprenait que l'anniversaire d'Harvey Weinstein tombe le même jour que la journée du droit des femmes.



Et puis, il y a les États-Unis qui ont fait le déplacement juste pour critiquer. Les États-Unis pourraient faire chroniqueur chez Ruquier. Mais notre président a fait un très beau discours dans lequel il a promis qu'on allait sauver les peuples vulnérables, comme quoi c'est faux, il n'oublie pas le PS et ça, c'est bien. Et tout le monde attendait l'annonce de sortie du nucléaire et en fait, on a eu l'annonce de sortie... du charbon. Là, je dirais que ce n'est pas une marche arrière, c'est carrément un moonwalk.

Et dans cette COP23, on a beaucoup parlé des énergies fossiles et comme par hasard, c'est la semaine qu'a choisi Alain Juppé pour faire parler de lui. Tout le monde attendait le Beaujolais nouveau, on a eu l'ancien Bordelais.