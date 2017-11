Christine Berrou : "La France a un incroyable talent", une solution pour Manuel Valls ?

publié le 18/11/2017 à 11:21

Je voulais vous parler de Cristina Cordula, la stylise la plus célèbre de la télévision, juste après Yann Moix, qui lui aussi rhabille tout le monde pour l'hiver. Cristina Cordula qui a poussé un coup de gueule sur Twitter, car un sosie se fait passer pour elle. Et ça, c'est dingue, parce que figurez-vous que la semaine dernière, un sosie à moi est venu faire ma chronique à ma place et qui a confondu Neil Armstrong et Lance Armstrong. Et bien sûr, je n'aurais jamais fait ça. Je sais bien que Neil Armstrong, c'est le cosmonaute et Lance Armstrong, bien sûr, c'est le trompettiste. Tout s'explique ! Mon honneur est sauf.



Je vais continuer à relever le niveau de cette émission en vous parlant du grand retour de La France a un incroyable talent. Un concours où les gens font tout et n'importe quoi pour se faire remarquer. C'est un grand rendez-vous populaire et ça pourrait être une solution éventuelle pour Manuel Valls.

Alors entre ça, La Nouvelle Star et Top Chef, ils adorent les concours chez M6, et comme RTL appartient au groupe M6, je suis inquiète. Un jour je vais venir faire ma chronique et on va me dire "au fait, à partir de maintenant on ne dit plus Bernard Poirette, mais le Jury".