publié le 25/11/2017 à 12:04

Avec mon copain on s’est pris la tête toute la semaine à cause de l’écriture intrusive. Il en a marre que je lui écrive : "t’es où ?", "quand est-ce que tu rentres ?" Mais mon couple va bien. Vous vous souvenez de la série Un gars et une fille ? Parce que mon copain m’appelle Chouchou et Loulou. Oui, il mélange les deux, il dit que je suis chelou.



Hier je suis allé me calmer les nerfs au Black Friday. C’est comme les soldes mais sur une journée. Pour les férus d’histoire qui voudraient savoir à quoi ressemblait la bataille de Marignan, il fallait se rendre aux Galeries Lafayette hier. Attention, il fallait être en bonne forme physique, le Black Friday c’est entre une séance de shopping et une cession de recrutement pour le XV de France.

Ça vient des États-Unis le Black Friday. Il a lieu le lendemain de Thanksgiving. Après avoir mangé de la dinde, les américains deviennent de gros pigeons. Et après le Black Friday a lieu le Red saturday, parce que tout le monde se retrouve dans le rouge. Ceci dit, ça aurait dû s’appeler le vendredi blanc, puisque c’est la couleur des chèques que j’y ai fait. Bon mais je ne dis pas non plus que les publicitaires peuvent nous faire acheter n’importe quoi. Mais hier j’ai acheté un barbecue alors que je suis vegan.

Hier c’était aussi la journée internationale pour les droits de l’enfant. C’était le seul jour férié dans les usines Nike. Le président a reçu des enfants à l’Élysée. Mais dans cas là pour être logique, le 15 octobre lors de la journée internationale des fossiles, il aurait quand même pu vous recevoir Bernard. Alors Emmanuel Macron et les enfants ont mimé un conseil des ministres, mais ce n’était pas très crédible, parce que comme la vérité sort de la bouche des enfants, forcément on a compris qu’ils ne faisaient pas de la politique.



Je voulais aussi vous parler du tigre qui s’est échappé d’un tigre hier et qui a été abattu par son propriétaire. Pour lui aussi ça a été le Black Friday… Le cirque c’est la téléréalité des animaux : t’es enfermé, plein de gens te regardent et puis un jour tu es éliminé. Anne Hidalgo aime les animaux, en tout cas plus que les moteurs diesel. Alors je voulais lui demander d’interdire l’exploitation des animaux sauvages, sauf que je me suis rappelé qu’on détenait nous-même en captivité un Bernard Poirette.