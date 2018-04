publié le 08/04/2018 à 09:06

"À Versailles en ce moment, il y a le salon des seniors. Mais moi ce week-end, je vais plutôt faire mon ménage de Printemps. Hier, j'ai mis sur le trottoir tout ce dont je n'avais plus besoin. Au bout de deux minutes, on a sonné à ma porte, c'était mon conjoint qui voulait que je le laisse de nouveau entrer. Mais avant de jeter, il faut vérifier si l'on ne peut pas plutôt donner à ceux qui en ont encore plus besoin.



Moi-même vous m'avez trouvé sur le trottoir devant Europe 1, quelle bonne idée j'ai eu, ce jour-là, de vous faire croire que j'étais Wendy Bouchard. Parfois en rangeant, on a des surprises. En Guyane, on a trouvé une mine d'or, mais son extraction engendrerait 1.500 hectares de déforestation, ce n'est plus un ménage de Printemps mais le ménage du Printemps, puisque là-bas ils ne le verront plus jamais. Macron s'est déclaré favorable au projet…

Si on m'avait demandé lundi quel politique va foutre en l'air sa carrière en noyant sa rage dans l'alcool, je n'aurais pas dit Jean-Vincent Placé, mais Nicolas Hulot. L'argument de notre président, c'est que ça va générer 720 emplois sur 12 ans. Mais après pendant des siècles, il restera le gros trou, les produits toxiques dans le sol, et l'impossibilité de faire du tourisme dans cette zone."