Entre le clan Laura Smet et celui de Laeticia Hallyday, la guerre incube

D'abord parole ce matin à André Boudou. Alors que Midi libre révélait mercredi 18 avril que le père de Laeticia Hallyday avait été hospitalisé pour un infarctus, l'ancien associé de Johnny s'exprime ce jeudi dans les colonnes du quotidien. Selon lui, ses problèmes de santé sont directement liés à toute cette affaire autour de l'héritage de Johnny, aux pressions qu'il subit. "C'est très violent, confie-t-il, depuis deux mois c'est très violent".



Sa compagne confirme : "Il n'a jamais bu une goutte d'alcool, jamais fumé une cigarette, dit-elle. Il se trouve dans cet état par le stress que lui ont provoqué tous ces violents mensonges repris par la presse", insiste-elle. Hospitalisé dimanche soir dans un état critique, André Boudou dit aujourd'hui aller mieux : "Je ne suis plus en danger, explique-t-il, mais je suis passé très près".

En attendant la bataille se poursuit ce jeudi, une guerre d'images qu'on retrouve dans Paris Match. L’hebdomadaire publie d'un coté une photo de Laeticia en larmes, sur la tombe Johnny à Saint-Barthélemy. Et de l'autre un cliché de Laura et David ensemble, au Portugal. Deux photos prises le même jour, le 16 avril, lundi dernier.

Images de deux clans qui se déchirent, d'une rivalité aussi dit le journal, rivalité entre deux femmes. L'arrivée de Laeticia dans la vie de Johnny aurait, explique Dany Jacaud, complètement changé les relations entre Laura et son père.

Laeticia serait jalouse de Laura

Ainsi lorsque Johnny décide de lui acheter un appartement, c'est Laeticia qui aurait fixé le prix à ne pas dépasser. Même chose quand Johnny demande des nouvelles de sa fille à une amie commune. Dès que Laeticia apparaît il baisse d'un ton. "Ne lui dis surtout pas que je t'en ai parlé", disait il. "Elle est très jalouse de Laura, Si elle l'apprend elle va me rendre la vie impossible".



Rivalité que confirment certains proches de Laura, vent debout après l'interview de Laeticia la semaine dernière dans Le Point. Dans Gala ils dénoncent des mensonges, notamment quand Laeticia raconte qu'elle était allée voir Laura tous les jours à l’hôpital, quand elle était à Sainte-Anne. "C'est faux", s'insurge l'un d'eux. "Elle s'y est rendue à deux ou trois reprises, c'est tout, et à chaque fois elle accompagnait Johnny".



Je ne sais pas si Laura a lu ces propos, la une en tout cas du magazine ne lui a pas plu. Sur Instagram, elle précisait hier qu'elle n'avait pas parlé à Gala et ajoutait ceci : "Encore et encore on ne contrôle rien".

Tariq Ramadan dos au mur

Autre feuilleton médiatique du moment, l'affaire Tariq Ramadan, et on tremble, on panique visiblement dans l'entourage du théologien. C'est ce qu'annonce Libération. Selon le quotidien celui qui est désormais accusé de viols par 4 femmes pourrait changer de stratégie. Lui qui niait jusqu'ici en bloc tout ce qui lui était reproché, admettrait avoir eu des relations sexuelles, au moins avec la 3e femmes qui a porté plainte contre lui.



C'est ce qu'explique à Libé une source proche des Musulmans de France. Si cela se confirme, écrit Bernadette Sauvaget, c'est un tremblement de terre qui se prépare au sein de l'islam francophone. La fin d'une hypocrisie estime un ancien proche du théologien, l’onde de choc pourrait atteindre, poursuit-il, d'autres responsables. Cela pourrait aussi, ajoute un avocat, libérer la parole d'autres femmes.

L'art de convaincre un auditeur

Une affaire évoquée également cette semaine dans Le Point qui consacre cette semaine un grand dossier à l'art de convaincre, aucun rapport, quoi que. Pour l’helléniste Laurent Pernot, il n'y qu'un coach qui vaille, et sa recette ne date pas d'hier. Ce coach c'est Cicéron. ses techniques pour convaincre, dit il, sont toujours valables. Pour convaincre l'orateur, disait Cicéron, a 3 taches : instruire, plaire et émouvoir.



Instruire, en prouvant la vérité de ce qu'on affirme. Plaire, en se conciliant la bienveillance des auditeurs. Émouvoir enfin en éveillant en eux toutes les émotions qui sont utiles à la cause. Maître Dupont Moretti, est lui plus cash. Plaider, dit il dans les colonnes du Point, c'est bander, convaincre c'est jouir. Au sens figuré précise -t-il.



L'avocat qui donne également un autre conseil pour convaincre : "Il faut être sincère. Une plaidoirie réussie, dit-il, c'est une plaidoirie habitée, sincère. Pas un truc débité". C'est aussi l'avis de Maurice Levy. Le patron de Publicis donne lui quelques conseils pour se faire augmenter.



Demander une augmentation certes ça se prépare, un peu comme un entretien d'embauche mais attention, il ne faut surtout pas lire un bout de papier. "C'est non seulement insupportable pour votre interlocuteur mais cela montre aussi que vous n’êtes vous même pas convaincus", insiste-t-il.



Conseils à retrouver dans Le Point qui au passage a réalisé la semaine dernière sa meilleure vente depuis le début de l'année. Le numéro de l'entretien de Laeticia Hallyday s'est vendu à 132.000 exemplaires. Quand on dit que ça intéresse personne, personnellement je ne suis pas très convaincue !

