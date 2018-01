publié le 17/01/2018 à 06:09

La pomme Rockit est issue d'un croisement de deux variétés comestibles, la Gala et la Pacific Rose. Ce se sont les maman et le papa. Le pollen, lui, vient d'un pommier qui fait des pommes minuscules, mais qui ne se mangent pas.



En croisant ces variétés pendant plusieurs années, des chercheurs néo-zélandais ont réussi par créer une pomme miniature de 80 grammes, à peine plus grosse qu'une balle de golf. Elle est bien rose et excellente. Elle est sucrée et pas très acide.

La Rockit est vendue par trois, quatre ou cinq dans un tube transparent (comptez 3,50 euros les cinq pommes). Elle a été inventée en Nouvelle-Zélande, mais elle est produite désormais en France dans le Val-de-Loire et le Sud-Ouest par vingt-quatre arboriculteurs. de la coopérative Blue Whale. Les producteurs de pomme sont toujours assez innovants en France. Ils cherchent à développer des gammes de qualité.

Gros pépins et mini-trognon

La Rockit est vendue en avant-première à Paris sur le parvis de la gare Saint-Lazare pendant une semaine. À partir du 24 janvier, on la trouvera en grande surface. La coopérative compte en produire 900 tonnes par an.



La pomme fait déjà un carton en Belgique, en Grande-Bretagne et en Italie. Il faut dire qu'elle est très pratique, avec ses pépins plus gros que ceux du raisin et son mini-trognon qu'on peut manger. Cela fait aussi moins de gaspillage.