Poireaux, carottes, clémentines, raisin... Les fruits et légumes de saison

publié le 10/12/2017 à 09:30

Vous êtes soucieux de respecter les saisons dans votre consommation alimentaire au quotidien ? De privilégier les fruits et légumes qui ont poussé en France plutôt que ceux importés de l'autre bout de la planète ? Bruno Carretta, maraîcher "depuis trois générations, depuis toujours", vous aide à y voir plus clair en ce début du mois de décembre.



"En ce moment, ce sont les gros légumes dit d'hiver", explique l'homme de 59 ans. Ces légumes, se sont les poireaux, les carottes, les navets, le céleri branche, le choux fleur, le choux vert, le potiron, le potimarron et les pommes de terre, de la blanche à la rouge en passant par la celtiane, la roseval, la charlotte, ou l'amandine.

Artichauts, haricots verts, petits pois, asperges, disparaissent des étals

L'automne bien avancé puis l'hiver, c'est aussi le moment de revisiter les "légumes anciens", topinambour, rutabaga, panais ou patate douce. À l'inverse, artichauts, haricots verts, petits pois, asperges, disparaissent des étals. Ils reviendront entre le printemps et l'été, comme les autres légumes "à bannir" en ce moment, selon le patron de "Chez Bruno", ceux qui composent la ratatouille : tomates, poivrons, aubergines, courgettes. Le poulet basquaise peut bien attendre un peu !

Pour les fruits, optez pour les pommes (pink lady, golden, canada, chantecler), les poires (conférence, comice), les clémentines et le raisin (muscat, italia) si vous souhaitez toujours coller au cycle naturel. Exit les fruits rouges (fraises, cerises, framboises...), les prunes, les pêches, les abricots et autres nectarines ou brugnons. Vous les retrouverez en juin, avec le melon, la pastèque et les mirabelles.