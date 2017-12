En Moselle, "La Cabane à jus" met à disposition son pressoir artisanal

publié le 04/12/2017 à 12:19

C'est sur les routes de Moselle, à quelques kilomètres de Thionville, Mondorf-les-Bains ou encore Luxembourg, que l'aventure de La Cabane à jus a commencé à germer. "À la base, je faisais beaucoup de vélo de route. En parcourant les routes de Moselle - qui sont magnifiques au passage -, j'ai constaté à l'automne qu'il y avait des tonnes de pommes qui traînaient au pied des arbres", raconte Nicolas Barranco.



Et de poursuivre : "on était déjà spécialistes de la distillation, on s'est dit pourquoi ne pas diversifier notre activité. Le traitement des fruits en jus - notamment la pomme - s'imposait à nous". Le concept a sonné comme une évidence pour Nicolas, qui rappelle que son métier "c'est de transformer les fruits en jus".



Quant au fonctionnement de sa société notre artisan explique : "on a deux parties. La première consiste, pour les particuliers, à ramener leurs fruits et à les transformer en jus de fruits. L'autre partie, qui nous concerne plus, consiste à transformer les fruits de nos vergers en jus". Ces jus de fruits très souvent mosellans sont issus de différentes productions : des pommes, des poires, des coings, mais aussi quelques fruits à noyau comme les cerises ou les mirabelles.

Un pressoir mobile

La plupart des clients choisissent de repartir avec des petits cubis de jus. "On a développé le bag-in-box, un nouveau packaging qui permet de conserver le jus soixante jours après ouverture", explique Nicolas Barranco.



Côté prix "il faut compter une moyenne de 1 euro du litre si vous ramenez les fruits. Quand on vend du jus de notre côté, si vous l'achetez, c'est environ 2,60 euros le litre", ajoute-t-il. Un tarif pas si élevé que ça si on le compare à celui d'une bouteille de fruit pressé achetée en grande surface.

Le camion pressoir de "La Cabane à jus" en action Crédit : RTL / Arnaud Tousch

Ce qui fait la spécificité de "La Cabane à jus", c'est que le pressoir est mobile. Depuis deux ans, Nicolas sillonne les routes mosellanes. "On met aussi notre outil de production à disposition des associations et des mairies qui veulent faire profiter aux gens de leur commune d'un service pour transformer les fruits", ajoute-t-il.



Voilà comment le jeune homme a obtenu le label Moselle Passion. Un cercle vertueux tout en respectant la culture locale : c'est la formule gagnante qui fait vivre Nicolas Barranco à Hayange, dans la vallée de la Fensch.

