Comment vous débarrasser votre sapin de Noël ?

publié le 02/01/2018 à 07:37

5 millions de sapins ont été vendus à Noël. Évidemment, les services de ramassage des ordures finiront par les emporter, mais pensez au personnel : un vieux sapin dégarni, ça pique... Et puis, cela augmente considérablement le volume de déchets à traiter dans les incinérateurs.



Sachez que si vous êtes pris en flagrant délit d'abandon de conifères sur la voie publique, vous risquez une amende de 100 à 150 euros - cela dépend des communes. Que faire ? Il faut soit appeler la mairie, le service des encombrants, soit l'emporter dans une déchetterie.

Par ailleurs, la plupart des villes aujourd'hui organisent des points de collecte. À Paris, il sont ouverts depuis le 26 décembre : 164 squares qui ont récupéré l'an dernier 70 000 sapins dans la capitale.

Alors sachez quand même que dans ces points de recyclage, il est inutile d'emporter votre sapin s'il reste dessus des décorations ou s'il a été floqué... car les sapins sont broyés pour être transformés en paillage... pas en compost, car le sapin est très acide.



En revanche, il empêche les autres plantes de germer, donc répandu sur le sol dans les jardins publics, il sert de désherbant naturel. Depuis un an, les communes n'ont plus le droit d'utiliser des pesticides et notamment du glyphosate dans les rues, les parcs et les jardins... elles peuvent à la place couvrir le sol avec du broyat de sapin.