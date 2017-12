publié le 10/12/2017 à 10:10

Il est venu le moment de décorer son sapin de Noël. Si chaque année a ses tendances ou ses lubies, ce que l'on voit beaucoup pour ce noël 2017, c’est l’arbre à doudous. Soit des sapins sur lesquels on suspend ses peluches.



Autre suggestion, un arbre à sucettes. Alors pas des sucettes rondes mais plutôt les sucettes plates, en forme de langue, celle qu’on nous donnait à la pharmacie enfant, que vous emballerez dans du papier argenté ou doré. Jouez la répétition, beaucoup de sucettes qui remplaceront ainsi les boules de Noël.

Mais si garder vos boules classqiues vous désirez, alors optez pour le rose, la couleur de l'année. Le fameux rose poudré qu’on voit à toutes les sauces. C’est doux, le rose se marie aussi bien avec du blanc qu’avec du noir, mais les boules rouges, faut oublier. Et pourquoi ne pas fabriquer vos propres boules de Noël avec des ballons de baudruche ?

Même s'ils serviront juste de support. Gonflez un ballon de la taille que vous voulez. Ensuite, recouvrez le ballon avec des morceaux de papier et du vernis colle. Le principe : on pose un morceau de papier, puis une couche de vernis colle sur le dessus, le but est de superposer pas mal de petits bouts de papier jusqu’à recouvrir tout le ballon. Il faut qu’il y en ait beaucoup car c’est ce qui va assurer la solidité. Une fois que c’est bien sec, dégonflez le ballon, vous aurez ainsi une boule de papier solide. Il ne reste plus qu’à ajouter une ficelle.



Question papier, prenez ce que vous désirez. Dans un esprit écologique, vous pouvez prendre du papier journal. Ou des morceaux de bandes dessinées découpées.Une réalisation qui ne coûte pas chère, simple à faire avec des enfants.



Enfin, pensez aux assiettes en carton. Essayer de les trouver en rose. Pour ce faire, il vous faut aussi un tissu avec un motif : des rennes, des pères noël, des sapins…. Découpez des cercles dans le tissu en faisant en sorte que dans le cercle il y ait un motif. Puis allez coller le tissu au centre de l’assiette, ajoutez une ficelle et allez suspendre des assiettes de petite dimension sous les tasses à café et des assiettes plus grandes.

Déco sapin assiette et tissu Crédit : Lætitia Nallet

Brocante : les "Mobil", des mugs pas comme les autres

Imaginez : un mug avec, comme décoration, une grosse fleur orange et marron. Cela vous rappelle quelque chose ? Cette tasse, ou plutôt ces tasses, nous les connaissons toutes, puisqu’elles ont été distribuées à des milliers d’exemplaires dans des stations-service dans les années 70. Ce sont les tasses "Mobil".



Commençons par rendre à César ce qui est à César, la paternité des tasses "Mobil" est souvent attribuée à un célèbre designer allemand, Richard Sapper. Or il n’en n’est rien puisque c’est Jean-Charles Meunier qui en est l’auteur. C’est lui-même qui raconte cette histoire déroutante. En 1972, il venait d’intégrer un studio de création rue d’Alésia à Paris, l’Atelier 24, et s’était vu confier la conception d’un motif floral destiné à un support de cuisine pour un concours.



Derrière cette commande, un gros client inconnu. Comme souvent, la date limite de remise des créations était extrêmement courte et le studio n’avait rien d’autre à proposer que le premier jet de Jean-Charles dessiné en à peine trente minutes, totalement bâclé, simplissime et né d’un manque d’imagination notoire, de l’avis même de son auteur. La suite on la connaît puisque son design s’est retrouvé imprimé sur une collection de tasses largement distribuées dans toutes les stations Mobil.



Il faut savoir que dans les années 70, il y avait quatre fois plus de stations-service en France qu’aujourd’hui et que la concurrence était féroce. C’était aussi le début du marketing et des cadeaux promotionnels. Il fallait alors gagner dix points, c’est-à-dire dix pleins pour recevoir un de ces fameux mugs, qui font le bonheur des collectionneurs d’aujourd’hui.



Le concept avait tellement bien marché à l’époque que ce n’est pas moins de neuf modèles de couleurs différentes qui avaient été édités, et déclinés en tasses à café plus petites, en brocs ainsi qu’en salières et poivrières. Tombées en désuétudes à la fin des années 90, elles font leur grand retour sur les étals des brocantes aujourd’hui.



Les mugs "Mobil" en bon état se négocient aujourd’hui entre deux et cinq euros, et bonne nouvelle, ils ont souvent très bien résisté à l’usure du temps. Ils étaient réalisés en arcopal, vous savez, ce minerai extrêmement résistant reconnaissable entre tous grâce à son blanc laiteux, produit du mélange de verre trempé et d’opale. Et puisqu’on parle d’arcopal, il se trouve que des assiettes aux motifs floraux faites de cette même matière s’associeraient parfaitement à vos nouveaux mugs.

Mugs Mobil collection complete Crédit : Pinterest

Cuisine : l'onglet de bœuf

Voici un morceau du veau que l'on ne ne croise pas forcément tous les jours : l'onglet. Cela a même texture que l’onglet de bœuf, c’est donc un peu fibreux. Et c’est une superbe pièce à griller, très rapidement. Mais n'espérez pas qu'elle se grille aussi rapidement qu'on morceau de bœuf.



Avant tout, commencez par demander à votre boucher ou à votre tripier de vous le préparer, pour le dégraisser, le dénerver. Et surtout, gardez les petits bouts. Profitez en au passage pour acheter quelques os de veau, et, avec tout cela, concoctez un jus minute dans lequel vous allez à la fin glacer l'onglet.



Le jus n'est pas compliqué à réaliser avec un peu d’attention et un zeste de technique. Dans une sauteuse en fonte, faites fondre un généreux copeau de beurre, puis y faire sauter vivement un petit oignon et une carotte hachés. Ajoutez alors les parures et les os de veau et poursuivez la cuisson : vous devez voir apparaître des sucs dans le fond de la sauteuse.



Ajoutez maintenant un soupçon de concentré de tomate, mélangez soigneusement, puis terminez par un bouquet garni et de l’eau à hauteur. Laissez réduire cela pendant au moins 45 minutes, jusqu’à obtenir une sauce brune, brillante et sirupeuse.



Poêlé aller et retour, deux minutes de chaque côté, dans une poêle très chaude, avec beurre et huile d’olive, puis le jus de veau. Filtrez au travers d’une passoire fine, et mettre le tout dans la poêle.



Enrobez soigneusement les onglets pendant deux minutes, puis coupez le feu et laissez la viande reposer deux minutes. Pour la garniture, servez de belles patates écrasées à la fourchette préparées à l’avance. Pour terminer, un peu de ciboulette finement ciselée et le tour est joué.

Jardin : les méfaits du Glyphosate

Un désherbant, le Glyphosate, fait l’objet de débats enflammés. Pour les jardiniers, l’affaire est pliée car, à partir du 1er janvier 2018, ils ne pourront plus en acheter. Certains, qui en ont déjà mis dans leur jardin sont inquiets.



Pourtant, rares ont été les scientifiques compétents qui ont pu s’exprimer comme Luc Multigner le 22 novembre, sur RTL, dans l’émission six minutes pour convaincre. S'il est difficile de se prononcer sur le glyphosate quant à notre santé sans être scientifique,

d'autres l'ont utilisé pendant plus de trente ans. Il apparaît alors que le produit ne tue pas les vers de terre, cela n'est qu'une légende.



Il est vrai que pour détruite les mauvaises herbes, il existe la solution du bêchage. Mais cette méthode perturbe fortement les micro-organismes de la terre. C’est pour cela que les agriculteurs innovants utilisent le glyphosate pour désherber sans labourer. Le labour, comme le bêchage, c’est un viol du sol.



Néanmoins, le glyphosate n'empoisonne pas les jardin. Ceux qui l'utilisent ou l'ont utilisé ont une terre pleine d'humus et de vie. Ils ont déjà semé des fleurs à la volée le jour même où ils avaient traité des chardons.



Pour remplacer le glyphosate, nos solutions : biner, pailler et, hélas, bêcher. Même si avec liseron et le chiendent, ça n’est pas gagné.