Noël 2017 : des idées originales pour des cadeaux au pied du sapin

publié le 16/12/2017 à 09:56

Des idées de cadeaux de dernières minutes. Au rayon très cher : un téléviseur. Pas n’importe lequel le Frame de Samsung. Le designer Yves Behar est parti du constat que la télé, quand elle ne fonctionne pas, c’est moche. C’est un écran noir qui plombe notre déco. Sa télé The Frame ne ressemble pas une télé mais à un cadre et quand elle est éteinte, elle affiche des œuvres d’art, des tableaux ou des photos, comme celles de Yann Arthus Bertrand (1,290 euros).



En moins cher, on vous propose une lampe à 109 euros chez Kéria. Elle s’appelle Cactus, elle est composée de 3 bandelettes galbées en métal argenté souple qui viennent encercler l’ampoule. Équipée de la technologie Touch, vous pouvez l‘allumer sans interrupteur juste en la touchant, et même varier la luminosité en l’effleurant. À découvrir également, ces ampoules Leds qui font enceintes Bluetooh. Elle diffuse votre musique et éclaire en même temps. Son nom, c’est Striimlight. 44,99 euros chez Castorama

Une autre ampoule craquante avec un décor de flocons effet 3 D. À découvrir chez Xanlite pour 22,99 euros.

Pour les enfants cette année, voici les stax. Ce sont des briques comme des légos qui sont lumineuses. Le socle est branché sur secteur et si les briques se touchent vous pouvez éclairer toute votre construction en rajoutant des légos puisque c’est compatible. Un kit avec 12 pièces coûte 15,99 euros.



Enfin, dernier cadeau : une planche en bois ronde, avec une fente au milieu. Il s'agit d'un accessoire pour faire des selfies à table. La fente, c’est pour poser votre téléphone, le cercle est pivotant, avec votre main vous le faites tourner doucement, ce qui permet une photo panoramique à 360° tout autour de la table, en n’oubliant personne ! C’est signé Cookut. Prix : 19,90 euros.

Brocante : trouver des cadeaux d'antan

Noëll c’est le bon moment pour faire revivre ces jouets d’antan. Il faut savoir que les cuisinières-jouets remontent à la fin du XIXe siècle en France. Les premières miniatures étaient utilisées par les représentants de cuisinières qui se déplaçaient de ville en ville. C’était évidemment plus pratique que de décharger une vraie cuisinière d’un camion, pour chaque client potentiel. Fabriquées en tôle et en bois depuis 1840, on trouve même ces miniatures en fonte, comme leur modèle original, mais c’est plus rare, car celles-ci étaient fabriqués à l’unité selon les besoins du vendeur.



En France, il faudra attendre les années 20 pour voir apparaître une vraie production de qualité, destinée aux petites filles : c’est SIF, la Société Industrielle de Ferblanterie qui, via sa marque de jouets JEP, propose, la première, des jouets en fer-blanc : c’est très léger, facile à travailler, on peut donc créer, reproduire tous les modèles de cuisinières existants.



Évidement ça dépend de l’état de ces cuisinières qui ont parfois beaucoup servi. Il faut bien regarder l’état des emballages si par chance vous les trouvez avec, vérifier également pour les jouets en plastique des années 60 l’état des impressions, des films transparents qui les décorent.

Cuisine : des cadeaux originaux pour les fans de cuisine

Avec le site Merci-merci vous retrouverez TOUT ce qui a fait le succès de leur immense sous-sol entièrement consacré à la cuisine. Il y en a pour absolument toutes les bourses, et moi, j’adore aller régulièrement acheter là-bas des objets utiles ou futiles, des plats en métal émaillé de la marque Falcon, les sucriers en verre "fifties" comme dans les "diners" américains, l’indispensable couteau à champignons Opinel avec sa petite brosse au bout, des couverts à salade magnifique, bois noir et porcelaine blanche à moins de 20 euros. Bref, foncez et faites- vous plaisir, c’est une vraie caverne d’Ali Baba, avec des objets toujours beaux et fonctionnels, autrement dire tout ce qu’on aime quand on fait la popote.



On propose aussi un kit rigolo pour faire sa propre bière, chez Brooklyn Brew Shop qui en propose un à 50 euros pour préparer son IPA chez soi (India Pale Ale), comptez 15 jours de fermentation tout de même. Et un splendide sommelier pour déboucher vos plus belles bouteilles, il est notamment réalisé en bois de fût de chêne, qui a contenu du délicieux brouilly vieilles vignes de Monsieur Georges Descombes : il est graphique, élancé, muni d’une très longue mèche et garanti à vie, c’est l’Atelier Perceval, à Thiers, qui vient de le sortir, 138 euros pour ce véritable objet d’art.



Et dans la série des ustensiles iconiques, comme disent les jeunes, si vous avez des sous, le besoin et l’envie de vous offrir le fameux robot Artisan de chez KitchenAid, conçu en 1937 et carrossé comme une Cadillac, sachez que ce robot qu’on dit indestructible est sorti en version plus petite avec une cuve de 3,3 litres contre 4,8 voire 7 litres pour les modèles pro, et qu’en cherchant bien, on peut le trouver en dessous de 400 euros, là aussi, comme avec les cocottes, vous ne risquez pas de vous en séparer de sitôt.

Jardin : un livre pour célébrer Proust et les fleurs

Il y a pléthore de beaux livres de jardin à offrir pour Noël. Le plus original : L’Herbier de Marcel Proust, de Dane Mac Dowell, aux Editions Flammarion. Illustré par les collages de Djohr, une artiste qui vibre avec les plantes.



La mère de Marcel Proust adorait les fleurs. Et le Curé d’Illiers, là où l'écrivain passait ses vacances enfant, l’avait initié à la botanique. Illiers, c’est cette petite ville d’Eure-et-Loir que Proust a transfiguré sous le nom Combray dans son immense roman, À la recherche du temps perdu.



L’herbier de Marcel Proust de Dane Mac Dowell, aux Editions Flammarion vous coûtera 29 euros. Un prix plus que sage pour un livre de cette qualité.