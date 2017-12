publié le 23/12/2017 à 09:07

Le jouet fabriqué en France revient au pied du sapin. "C'est une valeur sûre, confirme Franck Mathais, porte-parole des magasins Joué club. Les consommateurs achètent et sont très heureux de pouvoir trouver des jouets français qui sont plutôt des jouets traditionnels : à la fois des jouets en bois, des jouets en plastiques, des jeux de société, des jouets en plâtre aussi, énumère-t-il. Il y a une diversité de produits qui se retrouve sur la liste du Père Noël."



"Ce n'est pas une question de prix, ça va être une question de publicité, de licence, de couverture. Aujourd'hui les industriels français ont des process de fabrication qui leur permettent de rivaliser en termes de prix. Ils ont cette proximité qui permet de faire des commandes de réassort en permanence", explique Franck Mathais.

"Un monde de mixité" pas tout à fait acquis

Cette année, le cadeau phare est la toupie de combat, selon le porte-parole de Joué Club. Fortes du dessin animé Beyblade, qui illustrent des héros maîtres des toupies et mettent en scène des affrontements, les toupies nouvelle génération ont le vent en poupe. "Les enfants ne veulent pas une seule toupie, ils en veulent 5, 10 voire 15", décrit Franck Mathais.

Après une année riche en revendications pour les droits des femmes et la parité, le porte-parole de Joué Club constate lui aussi le développement d'un "monde de mixité", dit-il, mais considère toutefois que "les enfants eux-mêmes créent cette différence" entre filles et garçons, avant de reconnaître : "il y a des fabricants qui vont adresser des jouets aux petites filles et d'autres aux petits garçons, par exemple sur le jeu des couleurs. Une tablette tactile par définition est mixte, mais une petite fille va demander la rose et le petit garçon voudra la bleue ou la grise", fait remarquer Franck Mathais.



Ce dernier fait remarquer "une progression de plus de 10%" sur l'ensemble des magasins Joué Club au cours de ces dernières semaines. "C'est un croyable à cette période de l'année", commente-t-il. À cela, une raison principale : le changement d'habitudes. "On devient une société de juste-à-temps, note Franck Mathais. On se laisse le temps. Il va y avoir des Noël après Nöel, et la semaine de vente entre Noël et le Nouvel an reste une semaine importante, poursuit-il. Il faut servir vite, avec précision, et apporter le bon conseil".