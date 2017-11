publié le 09/11/2017 à 11:46

"Pas d'opinion". Quinze jours après leur première tentative - le 25 octobre - les représentants des 28 États membres de l'Union européenne ont de nouveau échoué à trouver un accord sur la durée de reconduction du glyphosate. Cet herbicide controversé avait été classé comme "cancérogène probable" en mars 2015 par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), agence dépendant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).



Sur proposition de Bruxelles, chaque pays devait statuer sur un renouvellement de la licence de l'herbicide le plus fréquemment utilisé - "à la fois dans le monde et dans l'UE" dixit la Commission européenne - pour une durée de cinq ans, au lieu de dix ans aujourd'hui. Une majorité de pays (14) se sont prononcés en faveur de la proposition, mais cela ne permet pas d'atteindre la pondération démographique (65% de la population).

"Prenant en compte ses obligations légales et le fait que l'autorisation actuelle expire le 15 décembre, la Commission européenne va maintenant soumettre la proposition à un comité d'appel, fin novembre", est-il précisé.



La France pour un renouvellement de trois ans

La France, par la voix de Nicolas Hulot, proposait un renouvellement de trois ans. Si, jeudi 9 novembre, la proposition de la Commission européenne est différente, "on votera contre", avait garanti le ministre de la Transition énergétique et solidaire sur BFMTV mercredi 8 novembre.



"Le grand changement, c'est qu'on est dans un objectif de sortie, et pas simplement de reconduction (...) La France est en pointe sur ce sujet-là", a souligné l'ancien présentateur d'Ushuaïa Nature.



"Plusieurs" pays pour une homologation de 15 ans

En Europe, l'Autriche, l'Italie et la Belgique, qui a demandé un plan de sortie du glyphosate, refusent que le produit, commercialisé par Monsanto sous le nom de Roundup depuis 1974, soit autorisé dix autres années.



À l'inverse, selon L'Express, "plusieurs" pays, qui n'ont pas été nommés, voulaient pousser jusqu'à 15 ans, la durée de reconduction de l'homologation, et avaient ajouté que le compromis le plus bas qu'ils pourraient accepter était de 7 ans. D'autres pays comme le Luxembourg avaient également prévenu qu'ils voteraient contre, tandis que certains, comme l'Allemagne, se sont abstenus au moment du vote.



Dans l'UE, les pesticides à base de glyphosate représentent un marché d'environ un milliard d'euros. La substance active est plébiscitée par les cultivateurs pour son efficacité et son faible coût.