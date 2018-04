ZAD : fallait-il employer la force ?

publié le 09/04/2018 à 11:16

Une opération massive d'expulsions, avec plusieurs centaines de gendarmes mobiles déployés, a débuté lundi à l'aube à Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) pour déloger les occupants illégaux de la ZAD, donnant lieu à des affrontements, près de trois mois après l'abandon du projet d'aéroport.



L'intervention s'est concentrée sur la route 281, l'ex-route "des chicanes" obstruée pendant plus de cinq ans par des obstacles en tous genres, que le gouvernement a érigé en symbole du "retour à l'état de droit".

Ses accès ont été bloqués par les gendarmes mobiles dès 03H30, a constaté l'AFP. Des images fournies par les militaires montrent un escadron de gendarmerie déblayant la route jonchée de pneus brûlés, d'épaves de voitures et surmontée de barricades en feu. Les journalistes ont été tenus à l'écart une fois l'opération commencée.

Un très important dispositif de gendarmes mobiles a été mobilisé, avec des files de camions stationnés sur un côté de la route, feux allumés sous le brouillard. Le survol aérien de la zone a été interdit jusqu'à vendredi prochain.



Des affrontements ont éclaté une demi-heure après le début de l'opération entre "zadistes" et gendarmes mobiles au lieudit "Les fosses noires", au sud-ouest de la route 281. Une dizaine de tracteurs "vigilants" ont bloqué la route, ainsi que des meules de foin et des poteaux électriques. Les gendarmes ont répondu à des jets de projectiles et de cocktails Molotov par des tirs de grenades lacrymogènes et de grenades assourdissantes. Une barricade a été incendiée par les zadistes pour ralentir l'avancée des forces de l'ordre. Un peu plus à l'ouest, sur la D81, des barrages de pneus et de paille, prêts à être enflammés, ont été érigés.



Une première interpellation a eu lieu suite à des tirs de projectiles pour violences sur agent de la force publique, selon des sources proches du dossier. Un gendarme a été blessé à l'oeil suite à un tir de projectile, selon le ministère de l'Intérieur.



L'autre sujet du jour : l'interview, accordée jeudi, par le Président de la République à TF1, depuis un village de l'Orne.



Le secret a été bien gardé. Emmanuel Macron accordera jeudi une interview au journal de 13H de TF1, depuis le village de Berd'huis.



Cette commune, lors de l'élection présidentielle, avait vu Marine Le Pen arriver en tête des suffrages. L'endroit idéle donc pour le Président pour tenter de gommer une image de "président des villes et des riches".







