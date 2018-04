publié le 01/04/2018 à 09:19

Un millier de personnes, parmi lesquelles des migrants et des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ont manifesté ce samedi 31 mars dans le centre de Nantes contre toutes les expulsions. Celles-ci sont à nouveau autorisées puisque la trêve hivernale s'est officiellement achevée ce samedi 31 mars. Les occupants illégaux de cette ZAD craignent d'être délogés par les forces de l'ordre. Tous n'ont pas, en effet, de projet agricole et des dissensions traversent désormais le mouvement des anti-aéroports.



"Le gouvernement a plus à craindre que nous des conséquences de cette opération", affirme Basile, l’un des zadistes, au micro de RTL. "Il ne peut pas empêcher les habitants expulsés de revenir sur les lieux, il ne pourra pas nous empêcher de reconstruite les cabanes et maisons détruites. L’immense majorité des lieux de la ZAD ne sont pas légalement expulsables, comme l’ont démontré nos avocats. Nos camarades habitants et paysans voisins continueront d’être solidaires et de nous héberger si on se fait expulser."

"On porte un ensemble de projets d’activités agricoles, para-agricoles, artisanales et socio-culturelles, et qui ont vocation à se pérenniser", poursuit-il. "C’est pourquoi on a engagé des négociations afin de construire avec les autorités le cadre juridique innovant nécessaire à la mise en conformité de ces activités."

