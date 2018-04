publié le 09/04/2018 à 08:39

2.500 policiers font face à 250 zadistes. Comme il l'avait promis, le gouvernement a débuté l'opération d'expulsions sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique) visant à déloger les occupants illégaux, près de trois mois après l'abandon du projet d'aéroport. "À partir de 6 heures ce matin, sous l'autorité de la préfète de Loire-Atlantique, la gendarmerie nationale débutera une opération d'expulsion des occupants illégaux des terrains de la zone de Notre-Dame-des-Landes", avait annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.



Des affrontements ont lieu entre policiers et zadistes a annoncé l'AFP. Les gendarmes ont tiré des grenades lacrymogènes et des grenades assourdissantes en réponse à des tirs de projectiles, à l'ouest de l'ancienne route des chicanes. Plusieurs épaves de voitures étaient complètement renversées sur les côtés, sur et au bord de la route. Des pneus encore fumants et des barricades jonchaient les abords de la zone. Les journalistes ont été tenus à l'écart une fois l'opération commencée.

À écouter également dans ce journal :

- Grève à la SNCF : la mobilisation des cheminots devrait à nouveau causer d'importantes perturbations lundi pour les voyageurs, moins fortes cependant que lors des deux premiers jours de grève, tandis que le Premier ministre se dit toujours déterminé à aller "au bout" de la réforme.

- Syrie : des missiles ont frappé tôt lundi un aéroport militaire syrien, faisant des morts, peu après l'engagement des présidents américain et français d'apporter une "réponse forte et commune" à une "attaque chimique" ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas.



- Paris-Roubaix : le cycliste belge Michael Goolaerts, 23 ans, qui participait dimanche à Paris-Roubaix et qui avait été retrouvé inanimé pendant la course, est décédé dimanche soir à l'hôpital de Lille, a annoncé son équipe, Véranda's Willems, sur Twitter.



- Parti socialiste : dans son premier grand discours de patron du PS, Olivier Faure s'est montré très offensif contre Emmanuel Macron, promettant au congrès du parti à Aubervilliers que les socialistes seraient au rendez-vous des européennes pour porter une alternative "de gauche".



- Hongrie : Viktor Orban, icône des droites populistes européennes, a remporté dimanche ses troisièmes législatives d'affilée en Hongrie, s'assurant une confortable majorité et assommant une opposition divisée, selon des résultats partiels.