publié le 23/11/2017 à 18:00

Quarante-huit heures après Édouard Philippe, le président de la République, Emmanuel Macron, a prononcé un discours de plus de 90 minutes, en conclusion du 100e Congrès des maires à Paris, jeudi 23 novembre. Le chef de l'État savait ce discours attendu, dans un climat de tension à l'heure où la suppression de la taxe d'habitation est en marche, et n'a pas tardé avec un certain franc parler à insinuer qu'il n'avait pas vocation "à faire plaisir".



Très vite, Emmanuel Macron a abordé ladite taxe, source de revenus considérables pour les mairies. "La suppression de la taxe d'habitation sur trois ans pour 80% des Français coûte 10 milliards sur trois ans", a-t-il rappelé, assurant dans la foulée, comme il l'avait martelé pendant sa campagne, qu'elle serait compensée par des économies de l'État. Le président de la République a décrié un "impôt injuste socialement". "Alors pourquoi le défendre ?", a-t-il fait mine d'interroger, sous certains sifflets.

Plus généralement, il a parlé de "la taxe d'habitation" comme le "premier acte" d'une "refonte en profondeur de la fiscalité locale, qu'il s'agisse des communes, des départements ou des régions", promettant pour "2020 autonomie financière et fiscale" et "pleine visibilité". Elle "enclenche quelque chose qu'on a refusé de faire depuis 40 ans dont les victimes étaient les Français", a-t-il ajouté. "Je veux un impôt cohérent avec vos missions et avec les missions de chacune des collectivités territoriales", a-t-il observé, jugeant l'actuelle fiscalité locale "par trop illisible" et avec une "dynamique de base fiscale" inadaptée aux missions.

La carte territoriale ne bougera pas

Sous François Hollande, la loi NOTRe (Nouvelle organisation du territoire de la République), votée en 2015, suscitait de multiples inquiétudes. Elle engendrait la fusion de communes et d'intercommunalités parfois mal comprises sur le terrain dans le but de faire des économies. Emmanuel Macron a assuré les maires qu'il ne toucherait pas à "la carte territoriale", malgré ses imperfections, et "garanti" que l'État ne "forcera pas à des regroupements de communes ni à des modifications de la carte intercommunale".



"Nous perdrions du temps et de l'énergie à revoir" la carte territoriale, "et donc c'est la stabilité institutionnelle des collectivités territoriales qui sera retenue", a déclaré le président de la République.



Plus de déconcentration de l'État

Emmanuel Macron a promis davantage de "déconcentration de l'État pour donner plus de responsabilités aux fonctionnaires de terrains, aux préfets." Le chef de l'État veut "donner une réponse pragmatique dans une administration déconcentrée, resserrée et unifiée autour des préfets avec un État partenaire et un droit à l'erreur reconnu." Et de conclure : "Je veux restaurer l'action de l'État dans une société de confiance et fixer le cap d'une libre administration du XXIe siècle".