Les cercueils de Simone Veil et son mari au Mémorial de la Shoah

publié le 29/06/2018 à 12:22

Dernier hommage à cette figure de la vie politique, survivante des camps nazis. Au Mémorial de la Shoah, depuis vendredi 29 juin, on peut se recueillir devant les cercueils de Simone Veil et son époux avant leur entrée au Panthéon prévue dimanche 1er juillet.



De nombreuses personnes s'y sont rendues dès le matin, comme Marguerite Poirier, 80 ans, venue parce qu'"après tout ce qu'elle a fait pour les femmes, c'était la moindre chose que de la remercier". Marie Rochet, 17 ans, était avec sa grand-mère, Marie Lachambre, 67 ans. Pour l'adolescente, Simone Veil "continue à vivre, elle restera longtemps".



Vendredi et samedi, des milliers de personnes vont pouvoir descendre dans la crypte de ce lieu de mémoire du génocide des juifs pour se recueillir devant le cercueil de Simone Veil, morte il y a un an presque jour pour jour, et de son époux décédé en 2013.

Les cercueils de Simone et Antoine Veil sont exposés dans la crypte du Mémorial de la Shoah depuis ce matin. Les Français peuvent venir leur rendre hommage jusqu'à leur départ pour le #Panthéon dimanche matin. #SimoneVeil pic.twitter.com/5ViHQvNs8O — Mémorial de la Shoah (@Shoah_Memorial) 29 juin 2018

Le 30 juin 2017, les Français apprenaient avec émotion le décès, à 89 ans, de l'une de leurs personnalités préférées, ancienne déportée, ministre de la Santé et présidente du Parlement européen.



L'icône du combat pour la mémoire de la Shoah, de la réconciliation européenne et de la lutte pour les droits des femmes entrera dimanche au Panthéon, la nécropole laïque des "grands hommes". Le président Emmanuel Macron a accepté que son époux, l'avocat Antoine Veil, soit à ses côtés, ce qui fera d'eux le troisième couple inhumé au Panthéon.

Un tombeau symbolique aux 6 millions de juifs morts

"Simone Veil avait un lien très fort à ce lieu qu'elle a contribué à bâtir", fait-on valoir au mémorial, où l'on précise que cet hommage à la fois public et intime est un choix de la famille. Membre fondateur du centre, Simone Veil avait aussi été la première présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah de 2001 à 2007.



Une "flamme éternelle" brûle au centre d'une grande étoile de David en marbre noir dans la crypte qui accueille les deux cercueils et qui tient lieu de tombeau symbolique aux six millions de juifs morts sans sépulture durant la Seconde Guerre mondiale. Simone Veil y a perdu ses parents et son frère. Elle avait été déportée à Auschwitz à 16 ans par le convoi n°71 du 13 avril 1944, parmi 1.500 juifs dont les noms seront égrenés vendredi et samedi.

Une cérémonie forte en symboles

Dimanche matin, le cortège funèbre traversera la Seine et le Quartier latin. Puis, portés à l'épaule, les cercueils seront acheminés jusqu'au Panthéon sur une moquette bleue, "couleur de la paix, de l'ONU et bien sûr de l'Europe", selon l'Elysée. Il s'arrêtera à trois reprises pour des chants, dont celui "des marais" ou "des Déportés".



Une cérémonie solennelle rassemblera un millier d'invités, dont les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande. Emmanuel Macron, accompagné de son épouse Brigitte, prononcera en fin de matinée un discours d'une quinzaine de minutes avant une minute de silence et une Marseillaise chantée par Barbara Hendricks.

Les cercueils exposés jusqu'à lundi au Panthéon

Les cercueils de Simone et Antoine Veil seront exposés jusqu'à lundi au Panthéon, avant d'être descendus dans la crypte où ils reposeront à proximité de Jean Moulin, André Malraux et Jean Monnet, le "père de l'Europe".



Lors de l'hommage aux Invalides en juillet 2017, Emmanuel Macron avait salué les "combats du siècle" menés par Simone Veil notamment sa loi de 1975 légalisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG).



Simone Veil est la cinquième femme à être inhumée au Panthéon, qui sera exceptionnellement ouvert gratuitement du 1er au 8 juillet.