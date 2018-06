"Simone Veil, plus qu'une icône, est un guide", affirme Alba Ventura

publié le 29/06/2018 à 07:42

Simone Veil, c'est un destin hors du commun parce que c'est une femme puissante. D'abord, Simone Veil c'est une survivante. Une survivante de la Shoah. Et c'est ce qui a fait d'elle, tout au long de sa vie, une femme en résistance. Dans le sens où cela lui a permis de résister à tout : à la mort, à la douleur, à l’humiliation, et même à sa condition de femme.



Quand elle décide de travailler au moment où les femmes restent à la maison - et alors que son mari n'y est pas favorable -, c'est une femme agissante. Quand elle porte le combat pour la dépénalisation de l'avortement sous des tombereaux d'injures et de vulgarité dans une société encore très conservatrice, c'est une femme indépendante.

Idem quand elle va vivre en Allemagne pour suivre son époux, cinq ans après la fin de la guerre, en 1950, alors qu'elle sort tout juste des camps de concentration, parce qu'elle croit profondément en l'Europe. C'est une femme de conviction.

Simone Veil, c'est une figure, c'est un modèle. Sous ses airs un peu austère, elle était tellement progressiste, tellement moderne. Regardez le clin d'œil de l'Histoire : c'est Simone qui emmène Antoine, c'est l'époux qui accompagne sa femme au Panthéon, sur le fronton duquel il est écrit : "Aux Grands Hommes, la Patrie Reconnaissante". Au Panthéon où elle n'avait jamais imaginé entrer un jour, alors que son mari l'avait envisagé pour elle.

Parce qu'il savait, lui, que l'on pouvait lui rendre tous les hommages, alors qu'elle-même n'en était pas sûre. Elle n'en avait pas conscience. Ses fils disent même qu'elle se trouvait "illégitime". C'est en cela qu'elle est atypique cette femme ! On a du mal à trouver des gens comme ça, et on a besoin de ces figures-là.



Vous savez, je trouve que la voix de Simone Veil nous manque terriblement. Cette voix posée et déterminée, modeste. Celle de la rescapée qui aurait tant de choses à nous dire sur les fractures, le délitement de notre société. Celle de l'icône des féministes, mais aussi des femmes en général à l'heure des affaires de harcèlement. Et celle de la militante européenne, en pleine crise existentielle de l'Union européenne.



Simone Veil est la preuve que l'on peut construire malgré les douleurs. En réalité, elle plus qu'une icône ou une figure, elle est un guide. Elle restera à tout jamais une femme inspirante.