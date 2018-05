publié le 03/05/2018 à 08:27

Face à face entre l'exécutif et la France insoumise. Depuis l'Australie, Emmanuel Macron pointe du doigt l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Il l'accuse, lui et ses troupes, de tenir un "discours d'agitation". Édouard Philippe, lui, met en garde ceux qui appellent à faire "la fête à Macron" samedi 5 mai. "Tous ceux qui détiennent une responsabilité par leur mandat, par leur fonction, doivent faire attention à ce qu'il disent car ce qu'ils disent à un poids", estime le Premier ministre.



"Quand vous dites que vous allez faire 'la fête à Macron', ça peut-être très joyeux, très festif, très irrévérencieux, je n'ai aucun problème avec ça. Mais pour certains c'est beaucoup plus brutal. J'appelle chacun à bien mesurer ces propos, à bien mesurer le poids qu'à sa parole", a dit Édouard Philippe.

Le message est notamment adressé à François Ruffin, à l'origine de cette "fête à Macron". Ce jeudi 3 mai, le député de la France insoumise a répondu à Édouard Philippe : "C'est juste un jeu de mots. Il s'agit de fêter l'anniversaire de l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. On met tout en oeuvre pour son bon déroulement. Je préférerais que le Premier ministre et son ministre de l'Intérieur mettent leur énergie à assurer la sécurité du cortège plutôt qu'à créer des polémiques qui sont, à mon avis, inutiles".

À écouter également dans ce journal :

Grèves - C'est la 13ème journée de mobilisation à la SNCF. Comptez un TGV et un Transilien sur 2, 2 TER Sur 5, un train Intercités sur trois. En Île-de-France, prévoir 1 train sur 2 sur les lignes A et B, 1 sur 3 sur la ligne C. Grève aussi chez Air France mais les perturbations devraient être moins nombreuses. La direction prévoit d'assurer 85% de ses vols.



Justice - Laurent Wauquiez réclame la castration chimique pour les prédateurs sexuels, dans une interview à 20 minutes. "Les chiffres sont terrifiants : chaque année 62.000 femmes sont violées en France (...) On ne peut pas rester les bras croisés face à ces réalités".



Terrorisme - En Espagne, l'ETA doit officiellement annoncer sa dissolution. La fin de 43 ans de terrorisme, qui a fait 800 morts. Les victimes et leur famille dénoncent pour certaines une manœuvre de l'organisation basque.



Football - Plusieurs centaines de supporters sont venus soutenir l'Olympique de Marseille devant le centre d'entraînement de l'équipe. L'OM affronte Salzbourg ce jeudi 3 mai en demi-finale de l'Europa League. "L'OM est redevenue pour les marseillais, leur emblème, leur fierté", a confié René Malleville au micro de RTL.