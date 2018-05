publié le 02/05/2018 à 16:53

Le conflit de la SNCF perdure bien que la mobilisation soit en baisse. Durant le dernier épisode de cette grève perlée, moins de 50% des conducteurs (49,6%) avaient déclaré vouloir faire grève, contre 77% au premier jour du mouvement. Au micro de RTL, Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de Force Ouvrière, avait demandé un "moratoire" sur la réforme ferroviaire, afin de reprendre "sereinement" les discussions.



Pourtant, les perturbations resteront nombreuses jeudi 3 mai avec un TGV sur deux et un Intercités sur trois. Dans un communiqué, le groupe a indiqué mettre en circulation "330 TGV", "soit 60 de plus" que lors des grèves des "23, 24, 28 et 29 avril". Il est également prévu trois TGV sur cinq sur l'axe Est, un TGV sur deux sur l'axe Sud-Est, deux TGV sur cinq sur l'axe Atlantique et un TGV sur trois sur l'axe Nord.

La direction de la SNCF a également annoncé un Transilien sur deux et deux TER sur cinq. En Île-de-France, sur les lignes des RER A et B, il faudra compter un train sur deux en moyenne. À prévoir aussi un RER C sur trois et deux RER D sur cinq.



À l'international, il est prévu quatre Eurostar sur cinq, un "trafic quasi normal" pour les Thalys et deux trains Lyria sur cinq. À noter que ce septième épisode de deux jours s'achèvera samedi 5 mai à 07H55.