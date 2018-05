L'ETA annonce sa dissolution dans une lettre

publié le 02/05/2018 à 15:42

L'organisation séparatiste basque ETA a annoncé avoir "dissous toutes ses structures" et "mis fin à sa fonction" après des décennies d'attentats meurtriers, dans une lettre datée du 16 avril publiée mercredi par le journal en ligne espagnol eldiario.es.



"L'ETA a décidé de mettre fin à son cycle historique et à sa fonction, mettant un terme à son parcours. En conséquence, l'ETA a dissous complètement toutes ses structures et considère son initiative politique terminée", affirme cette lettre écrite en basque et portant l'emblème de l'organisation, un serpent enroulé autour d'une hache.

Une décision attendue après les excuses présentées le 20 avril dernier. L'ETA, à qui on attribue 829 morts, des milliers de blessés ainsi que des enlèvements et rackets, avait déjà annoncé renoncer à la violence en 2011, avant de déposer les armes en remettant la liste de ses caches à la justice française en 2017.