Faut-il réformer le statut des cheminots ?

publié le 15/02/2018 à 10:59

Ouverture à la concurrence, statuts des cheminots et de la SNCF; l'ancien patron d'Air France Jean-Cyril Spinetta remet aujourd'hui au Premier ministre Edouard Philippe un rapport très attendu qui devrait contenir un diagnostic sans concessions et des propositions pour refonder le modèle ferroviaire français.



Le gouvernement avait commandé en octobre dernier à l'ancien spécialiste du transport aérien de 74 ans "un rapport vérité sur la situation du ferroviaire français", en vue d'initier une grande réforme des transports avec à la clef une série de bouleversements pour la SNCF.



La remise du rapport est prévue à 11H30 à Matignon en présence de la ministre des Transports Elisabeth Borne.



Premier chapitre de l'état des lieux de Jean-Cyril Spinetta: la viabilité du modèle ferroviaire car les péages payés (par SNCF Mobilités à SNCF Réseau) pour la circulation des trains et les subventions publiques ne permettent ni d'entretenir le réseau ni de rembourser la lourde dette contractée au fil des décennies pour construire les lignes à grande vitesse.



Le maintien de voies ferrées peu fréquentées pose notamment question alors que de nombreuses collectivités se ruinent à subventionner les billets des voyageurs (jusqu'à 90% des coûts de transport dans l'ex-Limousin en 2016, par exemple).



Pour les TGV aussi, l'entreprise publique qui emploie près de 150.000 personnes (hors filiales) va devoir agir alors que les deux tiers des dessertes perdent de l'argent, en particulier quand elles s'arrêtent dans de petites villes de province. SNCF Mobilités voudrait en contrepartie une baisse des péages payés à SNCF Réseau.

D'autres sujets sont sur la table: une transformation éventuelle de SNCF Mobilités en société anonyme, comme La Poste en son temps.



Son statut actuel d'Epic (établissement public à caractère industriel et commercial) prévoit une garantie indéfinie de l'Etat, perçue à Bruxelles comme une entrave à la concurrence.



De même, le statut des cheminots pourrait être supprimé pour les nouveaux embauchés, à l'image de ce qui a été effectué à La Poste.

