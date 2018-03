Le journal de 18h - "C'est la misère" : les retraités dans la rue

publié le 15/03/2018 à 18:44

La colère gronde chez les seniors. Les retraités étaient dans la rue ce jeudi 15 mars. Dans leur viseur, la hausse de la CSG. Pour les actifs, elle est compensée par une baisse des charges salariales, mais les retraités eux, la subissent de plein fouet. Ils étaient plusieurs milliers à défiler à Paris pour clamer haut et fort qu'ils ne sont ni des nantis, ni des assistés. Et le cortège a été rejoint par celui des personnels des maisons de retraite. Une manifestation calme, mais des slogans beaucoup plus vifs.



"Avé Macron, les vieux auront ta peau", clament les manifestants. "Ils ont pensé taper sur une cible qui n'allait pas réagir", s'indigne Alain, ancien commerçant venu des Hauts-de-France pour protester. "J'ai 890 euros de pension et on m'a amputé de 20 euros par mois. C'est énorme, cela représente un tiers des courses (...). C'est la misère", déplore le retraité.

Parmi les pancartes soulevées, certaines rappellent également la hausse du prix des carburants, des timbres, de l'électricité ou des péages. Beaucoup de manifestants présents ce jeudi promettent déjà de grossir les rangs du cortège des cheminots, jeudi 22 mars prochain.

Dans ce contexte, Emmanuel Macron tente tant bien que mal de marteler qu'il n'est pas le président des riches, ni le président des villes. En déplacement en Touraine depuis mercredi 14 mars, il essaie de répondre à la grogne qui monte dans plusieurs secteurs.

À écouter également dans ce journal :

- C'est l'acte 1 d'une guerre qui s'annonce longue : la première audience sur l'héritage de Johnny Hallyday, qui devait être consacrée à l'album posthume du chanteur, est renvoyée au 30 mars, à 14 heures.



- La bataille du rail aura-t-elle lieu ? L'intersyndicale des cheminots se réunit en ce moment, elle doit décider de sa riposte à la réforme de la SNCF. Plusieurs organisations se disent prêtes à une grève dure.



- À Air France, le principe d'une troisième journée de grève est elle, déjà actée. Il y avait eu le 22 février, il y aura le 23 mars puis le 30 mars, annoncent les syndicats.



- Une audience au bord de la crise de nerfs aux assises de Perpignan : une ancienne victime de Jacques Rançon a craqué en racontant l'agression qui lui a laissé une cicatrice d'une trentaine de centimètres.



- Dans un communiqué commun, Londres, Paris, Berlin et Washington accusent la Russie et lui demandent des comptes après l'empoisonnement d'un ex-espion double.