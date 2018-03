et AFP

publié le 15/03/2018 à 15:17

Jamais deux sans trois. L'intersyndicale d'Air France appelle à une grève la veille du week-end de pâques, vendredi 30 mars, la troisième depuis fin février, une autre grève étant prévue le 23 mars. L'ensemble des métiers (pilotes, hôtesses, stewards et personnels au sol) réclament une revalorisation des grilles salariales de 6%.



Les syndicats souhaitent "dire clairement que le statu quo n'est pas une option", a commenté Philippe Evain, président du SNPL Air France, en reprenant une expression maintes fois utilisée par la direction pour justifier ses réformes. Dans le même temps, cela "laisse du temps à la négociation", a-t-il ajouté.

L'intersyndicale fera un point le 26 mars "pour décider de ce qui va se passer après", a poursuivi Grégoire Aplincourt du Spaf, deuxième syndicat de pilotes. "Air France compte les jours (de grève) aujourd'hui, si elle continue à jouer à ça, on sera forcé de continuer", a-t-il ajouté.

Une augmentation générale des salaires de 1% en 2018

La direction d'Air France a décidé d'accorder une augmentation générale, la première depuis 2011, de 1% en deux temps et d'accorder une enveloppe de 1,4% pour des augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté) à destination des personnels au sol. Une proposition jugée insuffisante par les syndicats (SNPL, Spaf, Alter, SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF, CGT, FO et SUD) compte tenu des résultats financiers de la compagnie et des efforts consentis par le passé. Mais pour la direction, accorder davantage mettrait en péril l'équilibre financier de l'entreprise.